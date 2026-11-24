Wer am 24. November 2026 über Spotify Musik hören will, könnte auf Schwierigkeiten stossen. Auf den Störungsportalen Netzwelt und Allesstörung sind am Nachmittag zahlreiche Problemmeldungen zum Musikstreamingdienst eingegangen. Die Angaben liefern auch Hinweise darauf, welche Funktionen besonders betroffen sind.

Spotify-Störung heute: Login und Anmeldung betroffen

Nach den von Netzwelt ausgewiesenen Nutzermeldungen betreffen 59 Prozent der Probleme den Login. 23 Prozent entfallen auf die mobile App. Auch bei Allesstörung beziehungsweise Downdetector sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden vermehrt Meldungen zu Problemen mit Spotify verzeichnet worden. Laut dem Portal seien vor allem der Login (89 Prozent) und die App betroffen (10 Prozent).

Wie Netzwelt berichtet, werden angemeldete Nutzerinnen und Nutzer automatisch aus ihren Spotify-Konten ausgeloggt. Das Problem betrifft sowohl Smartphones mit Android und iOS als auch den Webplayer des Streamingdienstes. Da die Schwierigkeiten unabhängig vom Betriebssystem auftreten, vermutet Netzwelt ein serverseitiges Problem. Auch Meldungen auf der Plattform X in verschiedenen Sprachen deuten auf eine weltweite Störung hin.

Spotify-Störung: Was können Betroffene tun?

Wer sich erneut bei Spotify anmelden möchte, muss unter Umständen mehrere Anläufe unternehmen. Bei einem Test der Netzwelt-Redaktion erschien nach der Eingabe des Anmeldecodes zunächst die Fehlermeldung «Etwas ist schief gelaufen.» Beim zweiten Versuch gelang die Anmeldung.