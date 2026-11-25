Der Tod von Sivert Guttorm Bakken erschütterte die internationale Biathlonwelt. Der Norweger wurde am 23. Dezember 2025 während eines Trainingslagers im italienischen Lavazè von seinem Teamkollegen Johan-Olav Botn leblos in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Die genauen Umstände seines Todes sind immer noch nicht öffentlich bekannt.

Todesursache von Sivert Guttorm Bakken weiterhin ungeklärt

Zwischenzeitlich wurden die Ergebnisse der Obduktion Anfang März 2026 erwartet. Doch auch im August, fast acht Monate nach dem Tod des Biathleten, lag noch kein abschliessender Bericht vor. Auch Anfang Oktober, mehr als neun Monate nach dem Tod des Biathleten, war die Todesursache laut der norwegischen Zeitung «Dagbladet» weiterhin unbekannt.

Wie Bernt Heiberg, der Anwalt der Hinterbliebenen, im Sommer gegenüber norwegischen Medien mitteilte, warten die italienischen Behörden sowohl auf die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung als auch auf jene der technischen Überprüfung der Höhenausrüstung.

Welche Rolle spielte die Höhenmaske?

Als Bakken tot aufgefunden wurde, trug er eine Höhenmaske. Gemäss der norwegischen Zeitung «VG» war diese auf eine simulierte Höhe von rund 7000 Metern über dem Meer eingestellt. Ob der Sportler die Einstellung selbst vorgenommen hatte, die Maske nachträglich verstellt wurde oder ein technischer Defekt vorlag, ist offen.