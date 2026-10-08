Panorama

Bei einem Cyberangriff auf einen Softwarelieferanten der Pensionskasse Publica sind Daten abgeflossen. Nun warnt die Pensionskasse vor möglichem Missbrauch persönlicher Informationen.

Nach einer Cyberattacke auf die PK Softech AG könnten sensible Daten von Publica-Versicherten in fremde Hände gelangt sein. Was müssen Versicherte jetzt wissen?

Publica: Renten und Vorsorgeguthaben sind sicher

Für die Versicherten gibt es zumindest bei den Vorsorgegeldern Entwarnung. Laut Publica sind die Guthaben sicher. Auch der Betrieb läuft ohne Einschränkungen weiter, die Renten werden wie gewohnt ausbezahlt.

Anders sieht es beim Schutz persönlicher Informationen aus. Möglicherweise sind auch persönliche Informationen wie Kontaktdaten sowie finanzielle Angaben zu Löhnen, Vorsorgeguthaben und Rentenhöhen abgeflossen. Ob diese tatsächlich entwendet wurden, wird derzeit abgeklärt. Wie viele Personen betroffen sind, ist noch unklar. Die Bundesanwaltschaft ermittelt.

Versicherte sollen bei verdächtigen Nachrichten vorsichtig sein

Publica schliesst nicht aus, dass die möglicherweise gestohlenen Daten für Betrugsversuche verwendet werden könnten. Die Pensionskasse rät deshalb zu erhöhter Aufmerksamkeit bei ungewöhnlichen E-Mails, Anrufen und Nachrichten.

Die aktiven Versicherten wurden am Donnerstagmorgen per Newsletter über den Vorfall informiert. Die Rentenbeziehenden sollen per Brief benachrichtigt werden. Ende 2025 zählte Publica rund 70'000 aktive Versicherte und 41'600 Rentenbeziehende. Für Meldungen zu verdächtigen Aktivitäten wurde eine Kontaktstelle eingerichtet.