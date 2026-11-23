Der Winter rückt näher an die Täler: Am Montag sinkt die Schneefallgrenze in der Schweiz deutlich. Besonders in der Nord- und Ostschweiz sind Flocken bis in tiefe Lagen möglich. Nach einer kurzen Wetterberuhigung zeichnet sich für die zweite Wochenhälfte bereits der nächste Niederschlag ab.

Montag: In Nordbünden werden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet

Am Montag, 23. November, fällt vor allem am Alpennordhang häufig Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt gemäss der von «Watson» wiedergegebenen MeteoSchweiz-Prognose bei 500 bis 900 Metern. In der Nord- und Ostschweiz kann es zeitweise noch weiter hinunter schneien.

Für Graubünden werden bis Dienstagmorgen folgende Neuschneemengen erwartet:

Nordbünden: 15 bis 30 Zentimeter oberhalb von 1000 Metern.

15 bis 30 Zentimeter oberhalb von 1000 Metern. Mittelbünden: 10 bis 15 Zentimeter oberhalb von 1000 Metern.

10 bis 15 Zentimeter oberhalb von 1000 Metern. Alpennordhang: ebenfalls 15 bis 30 Zentimeter oberhalb von 1000 Metern.

Am Montagabend lässt der Niederschlag im Flachland nach. In den Voralpen und Alpen dauert dies teilweise bis in die Nacht hinein.

Dienstag bringt eine Pause – ab Mittwoch wird es wieder nass