Der Winter rückt näher an die Täler: Am Montag sinkt die Schneefallgrenze in der Schweiz deutlich. Besonders in der Nord- und Ostschweiz sind Flocken bis in tiefe Lagen möglich. Nach einer kurzen Wetterberuhigung zeichnet sich für die zweite Wochenhälfte bereits der nächste Niederschlag ab.
Montag: In Nordbünden werden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet
Am Montag, 23. November, fällt vor allem am Alpennordhang häufig Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt gemäss der von «Watson» wiedergegebenen MeteoSchweiz-Prognose bei 500 bis 900 Metern. In der Nord- und Ostschweiz kann es zeitweise noch weiter hinunter schneien.
Für Graubünden werden bis Dienstagmorgen folgende Neuschneemengen erwartet:
Nordbünden: 15 bis 30 Zentimeter oberhalb von 1000 Metern.
Mittelbünden: 10 bis 15 Zentimeter oberhalb von 1000 Metern.
Alpennordhang: ebenfalls 15 bis 30 Zentimeter oberhalb von 1000 Metern.
Am Montagabend lässt der Niederschlag im Flachland nach. In den Voralpen und Alpen dauert dies teilweise bis in die Nacht hinein.
Dienstag bringt eine Pause – ab Mittwoch wird es wieder nass
Am Dienstag, 24. November, beruhigt sich das Wetter vorübergehend. Für die Deutschschweiz sowie Nord- und Mittelbünden kündigt Meteotest überwiegend trockene Bedingungen an. Unterhalb von rund 1100 Metern wechseln sich Hochnebelfelder und Aufhellungen ab, darüber überwiegt die Sonne mit Schleierwolken.
Bereits am Mittwoch, 25. November, breitet sich von Westen erneut Niederschlag aus. Die Prognosen sehen die Schneefallgrenze zunächst ungefähr zwischen 800 und 1300 Metern. Im Osten kann es mit etwas Föhn anfangs noch trocken bleiben.
Donnerstag: Erneut Schnee bis ins Flachland möglich
Für Donnerstag, 26. November, deutet sich ein weiterer winterlicher Abschnitt an. Laut der von «Nau» zusammengefassten MeteoSchweiz-Prognose liegt der Niederschlagsschwerpunkt voraussichtlich in der Zentral- und Ostschweiz. Dabei sind erneut Schneeflocken bis ins Flachland möglich.
Wie weit der Schnee tatsächlich hinunterreicht, ist noch unsicher. Derzeit wird eine Schneefallgrenze zwischen etwa 500 und 900 Metern erwartet. Eine geschlossene Schneedecke in sämtlichen tieferen Lagen lässt sich daraus nicht ableiten.
Zum Freitag und Wochenende zeichnet sich eine Wetterberuhigung ab. Während sich im nördlichen Flachland Hochnebel halten kann, stehen die Chancen auf Sonne in den Alpen und auf der Alpensüdseite besser.