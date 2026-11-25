Der gewohnte Zug, die vertraute Abfahrtszeit: Wer regelmässig dieselbe Strecke fährt, schaut irgendwann kaum noch in den Fahrplan. Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 lohnt sich das wieder. Denn auf mehreren Verbindungen ändern sich nicht nur Minuten, sondern auch die Reiseketten. Eine Auswahl zeigt, wo Fahrgäste profitieren – und wo sie künftig einen zusätzlichen Umstieg einplanen müssen.

Luzern–Konstanz: Mehr Platz, aber häufig ein zusätzlicher Umstieg

Beim IR75 zwischen Luzern, Zug und Zürich HB wird das Sitzplatzangebot erweitert. In den Hauptverkehrszeiten werden die Züge mit zusätzlichen Wagen verstärkt. Dafür entfällt von Montag bis Freitag bei vielen Verbindungen die durchgehende Fahrt nach Konstanz: Reisende müssen in Zürich HB umsteigen. Am Wochenende bleiben die Direktverbindungen bestehen. Das bestätigt der Verkehrsverbund Luzern.

Ein konkretes Beispiel aus dem erneuten Fahrplanvergleich: Die Verbindung Luzern ab 7.35 Uhr, Konstanz an 9.50 Uhr wird am Montag, 7. Dezember, direkt angezeigt. Am Montag, 14. Dezember, ist bei denselben Abfahrts- und Ankunftszeiten ein Umstieg in Zürich HB vorgesehen. Die Reise dauert also gleich lange – wird aber weniger bequem.

Im Glarnerland kehrt eine Direktverbindung zurück

Für Nieder- und Oberurnen bringt der Wechsel eine Verbesserung: Die S 25 hält wieder stündlich in beiden Richtungen. Zusammen mit der S 6 entsteht ein halbstündlicher S-Bahnanschluss. Nach Zürich können Fahrgäste dadurch wieder direkt reisen. Der Kanton Glarus hat die Wiedereinführung des Halts ausdrücklich bestätigt.