Der gewohnte Zug, die vertraute Abfahrtszeit: Wer regelmässig dieselbe Strecke fährt, schaut irgendwann kaum noch in den Fahrplan. Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 lohnt sich das wieder. Denn auf mehreren Verbindungen ändern sich nicht nur Minuten, sondern auch die Reiseketten. Eine Auswahl zeigt, wo Fahrgäste profitieren – und wo sie künftig einen zusätzlichen Umstieg einplanen müssen.
Luzern–Konstanz: Mehr Platz, aber häufig ein zusätzlicher Umstieg
Beim IR75 zwischen Luzern, Zug und Zürich HB wird das Sitzplatzangebot erweitert. In den Hauptverkehrszeiten werden die Züge mit zusätzlichen Wagen verstärkt. Dafür entfällt von Montag bis Freitag bei vielen Verbindungen die durchgehende Fahrt nach Konstanz: Reisende müssen in Zürich HB umsteigen. Am Wochenende bleiben die Direktverbindungen bestehen. Das bestätigt der Verkehrsverbund Luzern.
Ein konkretes Beispiel aus dem erneuten Fahrplanvergleich: Die Verbindung Luzern ab 7.35 Uhr, Konstanz an 9.50 Uhr wird am Montag, 7. Dezember, direkt angezeigt. Am Montag, 14. Dezember, ist bei denselben Abfahrts- und Ankunftszeiten ein Umstieg in Zürich HB vorgesehen. Die Reise dauert also gleich lange – wird aber weniger bequem.
Im Glarnerland kehrt eine Direktverbindung zurück
Für Nieder- und Oberurnen bringt der Wechsel eine Verbesserung: Die S 25 hält wieder stündlich in beiden Richtungen. Zusammen mit der S 6 entsteht ein halbstündlicher S-Bahnanschluss. Nach Zürich können Fahrgäste dadurch wieder direkt reisen. Der Kanton Glarus hat die Wiedereinführung des Halts ausdrücklich bestätigt.
Die kontrollierten Morgenverbindungen zeigen zugleich, warum auch bestehende Fahrgäste nochmals nachschauen sollten:
Verbindung nach Zürich HB
Montag, 7. Dezember
Montag, 14. Dezember
Nieder- Oberurnen
7.08–8.17 Uhr, ein Umstieg
7.22–8.17 Uhr, direkt
Glarus
7.14–8.17 Uhr, direkt
7.12–8.17 Uhr, direkt
Näfels-Mollis
7.21–8.17 Uhr, direkt
7.19–8.17 Uhr, direkt
Die Beispiele gelten für diese ausgewählten Fahrten. Besonders praktisch für Reisende ab Nieder- und Oberurnen: Sie können später losfahren und erreichen Zürich trotzdem zur gleichen Zeit.
Richtung Bregenz entfällt das Umsteigen
Auch in der Ostschweiz entstehen neue durchgehende Verbindungen. Die bisher zwischen Weinfelden, St. Gallen und St. Margrethen verkehrende stündliche S 5 wird nach Bregenz verlängert und als S 3 geführt.
Auf der Strecke Konstanz–Weinfelden fährt die S 14 sonntags neu durchgehend halbstündlich statt stündlich. Beide Änderungen kündigt der Kanton Thurgau für den 13. Dezember an.
Wer seine eigene Pendelstrecke kontrollieren möchte, sollte im SBB-Fahrplan einen konkreten Reisetag nach dem Wechsel auswählen. Für Berufspendler bietet sich der Montag, 14. Dezember, an. Dabei nicht nur die Abfahrt prüfen, sondern auch Umstiege und Anschlussverbindungen.
Datenstand der Minutenbeispiele: 25. November 2026. Verglichen wurden ausgewählte Verbindungen am 7. und 14. Dezember über die öffentliche Transport-API von Opendata.ch.