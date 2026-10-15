Panorama

Der Rapperswiler Schriftsteller Gerold Späth ist mit 86 Jahren gestorben. Sein Verlag bestätigte den Tod. Zur Todesursache liegen bislang keine bestätigten Angaben vor.

Die Schweizer Literatur verliert einen ihrer eigenwilligen Erzähler: Gerold Späth starb am Mittwoch, 14. Oktober 2026, zwei Tage vor seinem 87. Geburtstag. Das berichtet SRF unter Berufung auf eine Mitteilung des Lenos Verlags. «Mit Gerold Späth verlieren wir einen grossen Erzähler», würdigte der Verlag den Autor am Donnerstag. Bekannt wurde Späth unter anderem mit seinem 1970 erschienenen Debütroman «Unschlecht».

Was ist über Gerold Späths Todesursache bekannt?

Eine Todesursache wird in der am 15. Oktober veröffentlichten SRF/SDA-Meldung nicht genannt. Auch nähere Angaben zu den Umständen seines Todes enthält der Bericht nicht. Weshalb der Schriftsteller starb, ist damit öffentlich bislang nicht bestätigt.

Rapperswil prägte seine Geschichten

Späth wurde 1939 in Rapperswil am oberen Zürichsee geboren. Er stammte aus einer Orgelbauerfamilie und arbeitete noch bis 1975 im väterlichen Betrieb mit. Mit dem Schreiben hatte er bereits 1968 begonnen.

Seine Heimat blieb ein wichtiger Bezugspunkt seines Werks. In seinen Geschichten beschäftigte er sich mit den Widersprüchen hinter der vermeintlich heilen Schweizer Welt. Neben Romanen verfasste er auch Hörspiele und Theaterstücke.

Mehrfach ausgezeichneter Schweizer Schriftsteller

Zu Späths Werken gehören «Commedia», «Sindbadland» und «Stilles Gelände am See». Für sein literarisches Schaffen erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter 1979 den Alfred-Döblin-Preis, 1992 den Preis der Schweizerischen Schillerstiftung und 2010 den Gottfried-Keller-Preis.