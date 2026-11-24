Sie hatten ihr während ihrer eigenen Erkrankung Halt gegeben. Nun nimmt Patrice Aminati auf Instagram Abschied von drei Freundinnen. In persönlichen Erinnerungen würdigt die 31-Jährige die gemeinsame Zeit und die gegenseitige Unterstützung. Über die Beiträge berichtete RTL am 23. November. Die Nachrichten werfen auch die Frage auf, wie es Aminati selbst gesundheitlich geht. Ein neuer medizinischer Befund wird in den jüngsten Berichten jedoch nicht genannt.

Patrice Aminati erinnert an drei wichtige Wegbegleiterinnen

Unter der Überschrift «Gedenken und Abschied von Freundinnen» erinnert Aminati laut RTL an Lena, Tina und Nina. Mit Lena habe sie die Diagnose schwarzer Hautkrebs verbunden. Beide hätten einander durch belastende Phasen begleitet.

«Wir machten uns gegenseitig Mut», schreibt Aminati dem Bericht zufolge. Auch Tina und Nina dankt sie für ihren Beistand. Ihre Erinnerungen machen deutlich, welche Bedeutung der Austausch mit anderen Betroffenen für sie hatte.

Zuletzt berichtete sie von einem abgebrochenen Urlaub

Bereits am 16. November berichtete WEB.DE über einen Instagram-Beitrag, in dem Aminati auf die vergangenen Wochen zurückblickte. Neben Ferienmomenten mit ihrer Tochter zeigte sie auch eine Aufnahme aus einer Klinik. Dazu schrieb sie: «Urlaub abgebrochen und wieder Krankenhaus.»