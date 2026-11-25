Seit mehr als 25 Jahren prägen Papa Roach die internationale Rockszene. Am Montag, 30. November 2026, gastiert die kalifornische Band um Frontmann Jacoby Shaddix im Hallenstadion Zürich. Mit elf Studioalben und Hits wie «Last Resort» oder «Scars» haben sich die Musiker längst einen festen Platz in der Rockgeschichte gesichert.

Papa Roach in Zürich: Wann sind Einlass und Konzertbeginn?

Die Türen des Hallenstadions öffnen um 17.30 Uhr, Konzertbeginn ist um 19 Uhr.

Wer spielt als Vorband von Papa Roach im Hallenstadion?

Mit Landmvrks und Sleep Theory begleiten zwei Bands Papa Roach nach Zürich. Sleep Theory eröffnen den Konzertabend mit Alternative Rock. Landmvrks gehören der europäischen Metalcore-Szene an und ergänzen das Programm mit härteren Klängen.

Papa Roach in Zürich: Welche Songs stehen auf der Setlist?

Welche Songs Papa Roach im Hallenstadion spielen werden, ist noch nicht bekannt. Einen Anhaltspunkt liefert jedoch das Konzert vom 24. November 2026 im O2 universum in Prag. Dort standen laut Setlist.fm sowohl Klassiker aus der Anfangszeit der Band als auch neuere Stücke auf dem Programm: