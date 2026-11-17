Obwohl Menschen bereits den Mond betreten und den tiefsten Punkt der Weltmeere erreicht haben, bleiben weite Teile des Erdinneren unerforscht. Ein internationales Forschungsteam will das nun ändern. Im Rahmen des Forschungsprojekts DIVE wollen über 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den italienischen Alpen erstmals die Grenze zwischen Erdkruste und Erdmantel direkt untersuchen. Diese könnte dort bereits in rund zwei Kilometern Tiefe liegen.

Gebirgsbildung schuf geologische Besonderheit in den Alpen

Die sogenannte Mohorovičić-Diskontinuität, kurz Moho, liegt unter den Kontinenten durchschnittlich 35 Kilometer unter der Erdoberfläche. Aufgrund der enormen Temperaturen und Druckverhältnisse ist sie mit heutiger Bohrtechnik unter normalen Bedingungen nicht erreichbar.

Anders sieht es in der Ivrea-Verbano-Zone aus, die sich vom norditalienischen Ivrea über Verbania bis ins schweizerische Locarno erstreckt. Durch tektonische Prozesse gelangten einst tief liegende Gesteinsschichten in die Nähe der Erdoberfläche. Dabei blieb ein nahezu vollständiger Querschnitt der kontinentalen Erdkruste erhalten.

Erste Bohrungen liefern vielversprechende Ergebnisse

Zwischen Oktober 2022 und April 2024 führten die Forschenden zwei Bohrungen im Val d'Ossola im italienischen Piemont durch. Diese erreichten Bohrlängen von rund 579 beziehungsweise 910 Metern. Bei beiden Bohrungen gelang es dem Team, nahezu das gesamte durchbohrte Gestein in Form von Bohrkernen zu bergen.