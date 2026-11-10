Der Schwarzmilzferner auf der Tiroler Seite der Allgäuer Hochalpen steht vor dem endgültigen Aus. Nach einem besonders heissen Sommer hat die einstige Eismasse rund die Hälfte ihres Volumens und mehr als vier Meter an Dicke verloren. Damit erfüllt der Schwarzmilzferner die Voraussetzungen für die Einstufung als Gletscher nicht mehr. Entscheidend ist dabei nicht nur die verbliebene Eismenge, sondern auch die Bewegung des Eises. Diese ist inzwischen zum Stillstand gekommen.

Forscher erwarten vollständiges Verschwinden

Seit 26 Jahren untersuchen Wissenschaftler die Entwicklung des Schwarzmilzferners. Besonders seit 2016 zeigen ihre Messungen einen deutlichen Rückgang der Eismasse. Ab 2022 beschleunigte sich der Verlust nochmals erheblich.

Christoph Mayer, Glaziologe an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, sieht für das verbliebene Eis kaum noch eine Zukunft. «Nach dem kommenden Sommer wird er aller Voraussicht nach komplett verschwunden sein», erklärte der Forscher. Der Schwarzmilzferner liegt auf rund 2450 Metern Höhe an der Südostseite von Mädelegabel und Hochfrottspitze.

Ostalpen könnten bis 2070 eisfrei sein

Nicht nur der Schwarzmilzferner ist betroffen. Jedes Jahr verschwinden mehrere kleine Gletscher in den Alpen. Auch schneereiche Winter können den Gletscherschwund nach Einschätzung von Mayer kaum aufhalten. Die zunehmend heissen Sommer setzen den Eismassen stark zu.