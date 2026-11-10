Der Schwarzmilzferner auf der Tiroler Seite der Allgäuer Hochalpen steht vor dem endgültigen Aus. Nach einem besonders heissen Sommer hat die einstige Eismasse rund die Hälfte ihres Volumens und mehr als vier Meter an Dicke verloren. Damit erfüllt der Schwarzmilzferner die Voraussetzungen für die Einstufung als Gletscher nicht mehr. Entscheidend ist dabei nicht nur die verbliebene Eismenge, sondern auch die Bewegung des Eises. Diese ist inzwischen zum Stillstand gekommen.
Forscher erwarten vollständiges Verschwinden
Seit 26 Jahren untersuchen Wissenschaftler die Entwicklung des Schwarzmilzferners. Besonders seit 2016 zeigen ihre Messungen einen deutlichen Rückgang der Eismasse. Ab 2022 beschleunigte sich der Verlust nochmals erheblich.
Christoph Mayer, Glaziologe an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, sieht für das verbliebene Eis kaum noch eine Zukunft. «Nach dem kommenden Sommer wird er aller Voraussicht nach komplett verschwunden sein», erklärte der Forscher. Der Schwarzmilzferner liegt auf rund 2450 Metern Höhe an der Südostseite von Mädelegabel und Hochfrottspitze.
Ostalpen könnten bis 2070 eisfrei sein
Nicht nur der Schwarzmilzferner ist betroffen. Jedes Jahr verschwinden mehrere kleine Gletscher in den Alpen. Auch schneereiche Winter können den Gletscherschwund nach Einschätzung von Mayer kaum aufhalten. Die zunehmend heissen Sommer setzen den Eismassen stark zu.
Mayer geht davon aus, dass die gesamten Ostalpen zwischen 2060 und 2070 ohne Gletscher sein könnten. Die fortschreitende Eisschmelze lässt sich nach Einschätzung des Wissenschaftlers kaum noch aufhalten.
Auch die letzten deutschen Gletscher sind bedroht
Besonders dramatisch entwickelt sich die Situation in Bayern. Die vier verbliebenen deutschen Gletscher verloren bis 2025 innerhalb von zwei Jahren mehr als ein Viertel ihrer Fläche. Insgesamt schmolzen rund eine Million Kubikmeter Eis. Das ergaben Untersuchungen von Mayer und dem Geografen Wilfried Hagg von der Hochschule München.
Dem Blaueisgletscher und dem Watzmanngletscher in den Berchtesgadener Alpen droht bereits in den kommenden Jahren der Verlust ihres Gletscherstatus. Der Nördliche Schneeferner an der Zugspitze könnte bis zum Ende des Jahrzehnts folgen.
Am längsten dürfte der Höllentalferner im Zugspitzgebiet bestehen bleiben. Doch auch für ihn rechneten die Wissenschaftler zuletzt mit einer verbleibenden Lebensdauer von höchstens zehn Jahren. Der Südliche Schneeferner gilt bereits seit 2022 nicht mehr als Gletscher.