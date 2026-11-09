Der November hat begonnen, doch auf dem Auto sind noch Sommerpneus. Ist das schon ein Grund für eine Busse? Das Datum allein spielt keine Rolle. Entscheidend ist, ob das Auto für die tatsächlichen Strassenverhältnisse betriebssicher ist und ihr es jederzeit beherrschen könnt. Das verlangt das Schweizer Strassenverkehrsgesetz.

Wann kann Fahren mit Sommerreifen teuer werden?

Wer auf schneebedeckter Strasse mit ungeeigneten Reifen stecken bleibt und dadurch den Verkehr erheblich behindert, kann laut Bundesamt für Strassen (ASTRA) gebüsst werden. Tragen die Reifen zu einem Unfall bei, kommen je nach Fall ein Führerausweisentzug oder finanzielle Folgen bei der Versicherung hinzu. Eine pauschale Busse für «Sommerreifen im November» gibt es nicht.

Dass es nicht erst zu einem Unfall kommen muss, zeigt ein Beispiel aus Graubünden: Im November 2024 behinderten Fahrzeuge ohne Winterausrüstung auf schneebedeckten Strassen den Verkehr, unter anderem auf der Nordrampe der San-Bernardino-Route und zwischen Tamins und Ilanz. Die Kantonspolizei meldete in diesem Zusammenhang auch Anzeigen.

Bis wann sollte ich die Winterreifen montieren?

Der TCS empfiehlt die Faustregel «von Oktober bis Ostern». Das ist eine Empfehlung und keine gesetzliche Frist. Wer noch nicht gewechselt hat, sollte den Wechsel einplanen. Für Winterpneus empfiehlt der TCS . Gesetzlich vorgeschrieben sind – für Sommer- wie für Winterreifen.