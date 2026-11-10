«Er war ein Menschenfreund, warmherzig und blitzgescheit», schreibt Tanja Schweiger über ihren langjährigen Partner. Die Nachricht von seinem Tod habe ihre Familie besonders getroffen. Die Regensburger Landrätin bedankt sich bei den Menschen, die Aiwanger in Gottesdiensten gewürdigt oder der Familie von persönlichen Begegnungen mit ihm erzählt haben.

Tanja Schweiger verabschiedet sich von Hubert Aiwanger

Für Hubert Aiwanger ist ein Staatsbegräbnis geplant

In Absprache mit der Familie soll für den früheren bayerischen Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten ein Staatsbegräbnis ausgerichtet werden. Anschliessend soll er in seiner Heimat beigesetzt werden, wie Schweiger schreibt. Einen Termin nannte sie zunächst nicht. Aiwanger war in der vergangenen Woche im Alter von 55 Jahren in einem Berliner Hotel gestorben.

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