Ein Polizeieinsatz auf dem königlichen Anwesen Sandringham hat am Montagabend zur Festnahme zweier Männer geführt. Gegen 18 Uhr wurde die Polizei der englischen Grafschaft Norfolk wegen verdächtiger Aktivitäten alarmiert. Betroffen war Medienberichten zufolge Anmer Hall, der Landsitz des britischen Thronfolgerpaars. William und Kate sowie ihre drei Kinder waren zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht anwesend.

Polizei setzte Drohnen und Hubschrauber ein

Bei der Suche nach den Verdächtigen setzte die Polizei Hunde, Drohnen und einen Hubschrauber ein. Am Mittwoch gab sie die Anklage gegen einen 34-jährigen aus London und einen 32-jährigen ohne festen Wohnsitz bekannt.

Den beiden Männern wird vorgeworfen, mit Diebstahlsabsicht in ein Wohngebäude eingedrungen zu sein und ein besonders geschütztes Gelände unbefugt betreten zu haben. Sie sollten noch am Mittwoch vor Gericht in Norwich erscheinen. Der Kensington-Palast lehnte eine Stellungnahme unter Verweis auf Sicherheitsfragen ab.

Anmer Hall war ein Hochzeitsgeschenk der Queen

Das rund 180 Kilometer nordöstlich von London gelegene Landhaus mit zehn Schlafzimmern schenkte Queen Elizabeth II. ihrem Enkel William und dessen Frau zur Hochzeit im Jahr 2011. Inzwischen nutzt die Familie das Anwesen vor allem für Ferien und Kurzaufenthalte.

Seit 2025 wohnen William und Kate mit ihren drei Kindern George (13), Charlotte (11) und Louis (8) in der Forest Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor. Das Gebäude mit acht Schlafzimmern soll auch nach Williams Thronbesteigung ihr dauerhaftes Zuhause bleiben.