Michael Hatzius ist am 25. November 2026 im Alter von 44 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Künstleragentur nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur. Die Familie veröffentlichte über ihren Anwalt eine Erklärung zu seinem Tod.

Familie spricht von kurzer, schwerer Krankheit

Hatzius sei «nach kurzer, schwerer Krankheit» gestorben, heisst es in der Familienmitteilung. Eine konkrete Diagnose oder nähere medizinische Todesursache wird darin nicht genannt. Weitergehende Angaben zur Erkrankung liegen in den geprüften Quellen bislang nicht vor.

Mehrere Auftritte waren bereits verschoben worden

Gesundheitliche Probleme hatten zuletzt Auswirkungen auf seine Tournee. Das Berliner Kabarett-Theater Die Wühlmäuse hatte die für den 5. bis 8. November vorgesehenen Vorstellungen von «Echsklusiv» krankheitsbedingt verschoben.

Auch auf seiner offiziellen Internetseite stehen Hinweise auf abgesagte oder verlegte Dezembertermine. Welche Erkrankung dahinterstand, wird dort nicht erläutert.

Mit «Die Echse» erreichte er ein breites Publikum

Hatzius wurde 1982 in Ost-Berlin geboren und studierte Puppenspiel an der Hochschule für Schauspielkunst «Ernst Busch». Seit 2009 trat er mit der Figur «Die Echse» und weiteren Charakteren im Comedy- und Kabarettbereich auf.