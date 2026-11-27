Ein Unfall mit zahlreichen Fahrzeugen beeinträchtigt am Freitagmorgen, 27. November, den Verkehr zwischen Zürich und Winterthur. Betroffen ist die A1 bei Kemptthal in Fahrtrichtung St. Gallen. Die Kantonspolizei Zürich meldete auf X eine vollständige Sperrung zwischen Effretikon und Winterthur-Töss und rief dazu auf, das Gebiet grossräumig zu umfahren.

Wie lange bleibt die A1 gesperrt?

Ein bestätigter Zeitpunkt für die Wiederöffnung liegt bislang nicht vor. Wer Richtung Winterthur und St. Gallen unterwegs ist, muss mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Die beim Abruf verfügbare ADAC-Verkehrsmeldung nennt zwischen Wallisellen und Effretikon bis zu eineinhalb Stunden Zeitverlust. Sie verweist ausdrücklich auf die unfallbedingte Sperrung des anschliessenden Abschnitts bis Winterthur-Töss. Diese Angabe beschreibt die Verkehrsverzögerung – sie ist keine Prognose dafür, wann die Autobahn wieder freigegeben wird.

Zahlreiche Fahrzeuge beteiligt – mehrere Verletzte

Nach Angaben von Nau.ch sind rund 20 Autos und mindestens 7 Lastwagen in den Unfall verwickelt. Die Kantonspolizei bestätigte dem Portal zufolge, dass zehn Personen ins Spital gebracht wurden. Sechs seien leicht und vier mittelschwer verletzt worden.

Damit sind erste Meldungen vom frühen Morgen, wonach niemand verletzt worden sei, überholt.