Panorama

Der deutsche Spieleentwickler Manuel Otto ist im Alter von 30 Jahren gestorben. Bekannt wurde er durch das Online-Spiel «Stick Run». Was bisher über seinen Tod bekannt ist.

Der deutsche Spieleentwickler Manuel Otto ist tot. Der 30-Jährige wurde mit dem Online-Spiel «Stick Run» bekannt, das weltweit Millionen Menschen spielten. Sein Tod sorgt auch deshalb für Aufsehen, weil sich der Vorfall während eines Livestreams auf Twitch ereignet haben soll. Das Team des Spiels bestätigte am Mittwoch, 21. Oktober 2026, den Tod seines Gründers.

Manuel Otto: Was ist über seine Todesursache bekannt?

Am Dienstagabend, 20. Oktober, wurde ein Brand in einer Dachgeschosswohnung in Breitbrunn am Chiemsee in Bayern gemeldet. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen Toten.

Laut Polizei handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 30-jährigen Wohnungsinhaber. Der Fall wird untersucht. Hinweise auf Fremdbeteiligung gab es nach damaligem Ermittlungsstand nicht.

In einer separaten Mitteilung erklärte das «Stick Run»-Team, Otto habe sich während eines Twitch-Livestreams offenbar das Leben genommen. Die Polizei hat die genauen Todesumstände bislang nicht öffentlich bestätigt.