Eine gemeinsame Reise, aber noch viele offene Fragen: Manuel Neuers Aufenthalt in Brasilien sorgt auch nach seiner Rückkehr für Schlagzeilen. Im Mittelpunkt steht eine Frau, mit der der Bayern-Torwart dort unterwegs gewesen sein soll. «Bild» berichtet nun, seine Begleiterin sei 23 Jahre alt.

Sie soll als Physiotherapeutin arbeiten

Nach Angaben der Zeitung wird die Frau als Neuers Physiotherapeutin bezeichnet. Bereits zuvor hatte RTL über diese Darstellung berichtet, dabei aber ausdrücklich auf die fehlende Bestätigung hingewiesen. Belastbare Informationen zu ihrer Identität oder ihrem beruflichen Hintergrund liegen in den geprüften Berichten nicht vor.

Der Brasilien-Aufenthalt des verletzten Torwarts war nach RTL/Sky-Informationen mit dem FC Bayern abgesprochen. Neuer arbeitet nach einem Sehnenteilriss im rechten Fuss an seinem Comeback.

Gemeinsamer Aufenthalt in Brasilien

Wie oe24 unter Berufung auf «Bild» berichtet, soll Neuer mit der 23-Jährigen mehrere Tage in einem Resort in Búzios verbracht haben. Am Montag sei der Bayern-Torwart über Rio de Janeiro und Frankfurt nach München zurückgereist. Eine öffentliche Bestätigung einer Beziehung liegt bislang nicht vor.

Bereits zuvor zusammen auf Sizilien?

Dem Bericht zufolge sollen die beiden schon Ende September gemeinsam im sizilianischen Pachino gewesen sein. Als Hinweis nennt oe24 ein Foto, das ein Fitnessstudio-Mitarbeiter Anfang Oktober auf Facebook veröffentlicht haben soll. Welche Verbindung zwischen Neuer und seiner Begleiterin besteht, lässt sich daraus allein nicht ableiten.