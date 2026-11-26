Vitamin D ist wichtig für stabile Knochen und kräftige Muskeln. Es hilft dem Körper, Kalzium und Phosphat aufzunehmen und in die Knochen einzubauen. Anders als bei den meisten Vitaminen stammt der grösste Teil nicht aus der Nahrung. Mehr als 80 Prozent bildet der Körper selbst, wenn Sonnenlicht auf die Haut trifft. In der Schweiz funktioniert das während der kalten Jahreszeit allerdings nur eingeschränkt.
Welche Symptome deuten auf einen Vitamin-D-Mangel hin?
Ein Mangel macht sich oft nicht sofort bemerkbar. Zu den möglichen Anzeichen zählen Muskelschwäche, Muskelkrämpfe und nachlassende Kraft. Auch Müdigkeit, Haarausfall und eine erhöhte Anfälligkeit für Infekte können auftreten. Weitere mögliche Beschwerden sind Konzentrationsprobleme und depressive Symptome. Ein Vitamin-D-Mangel kann zudem die Knochengesundheit beeinträchtigen.
Allerdings sind diese Anzeichen wenig spezifisch. Ein Mangel lässt sich anhand dieser Beschwerden allein nicht feststellen. Wer sich häufig erschöpft fühlt oder unter Muskelbeschwerden leidet, hat deshalb nicht zwangsläufig zu wenig Vitamin D.
Wer ist besonders gefährdet?
Zwischen November und Ende April reicht die UVB-Strahlung in der Schweiz häufig nicht aus, um genügend Vitamin D zu bilden. Besonders betroffen sind Menschen, die sich selten im Freien aufhalten, sowie ältere Personen, deren Haut mit zunehmendem Alter weniger Vitamin D produziert.
Ein erhöhtes Risiko besteht ausserdem bei Säuglingen, Menschen mit dunkler Hautfarbe oder Personen, die ihren Körper weitgehend mit Kleidung bedecken. Bestimmte Erkrankungen und Medikamente können die Versorgung zusätzlich beeinträchtigen.
Wie lässt sich ein Vitamin-D-Mangel feststellen?
Gewissheit kann eine Blutuntersuchung bringen. Gemessen wird der sogenannte 25(OH)D-Wert. Laut Universitätsspital Zürich gilt eine Konzentration unter 10 Nanogramm pro Milliliter Blut als schwerer Mangel. Werte zwischen 10 und 20 Nanogramm weisen auf einen Mangel hin, während mehr als 20 Nanogramm als akzeptabel gelten. Als wünschenswert bezeichnet das Spital einen Bereich von 30 bis 50 Nanogramm. Andere Fachgremien betrachten bereits Werte ab 20 Nanogramm pro Milliliter als ausreichend.
Die Ergebnisse müssen allerdings im Zusammenhang mit der individuellen Situation beurteilt werden. Der Spiegel schwankt im Jahresverlauf und liegt im Winter meist tiefer als im Sommer. Ein niedriger Einzelwert ist daher nicht automatisch besorgniserregend.
Was hilft bei einem Vitamin-D-Mangel?
Neben Sonnenlicht liefern vor allem fettreiche Fische wie Lachs, Hering und Makrele Vitamin D. Über die Ernährung allein lässt sich der Bedarf jedoch nur schwer decken.
Bei einer Unterversorgung kommen deshalb auch Tropfen oder Tabletten infrage. Besonders bei Kindern und Menschen über 65 Jahren spielt die zusätzliche Zufuhr eine wichtige Rolle. Die Dosierung sollte ärztlich abgeklärt werden, denn zu viel Vitamin D kann unter anderem Nierensteine und Herzrhythmusstörungen begünstigen.