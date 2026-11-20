Die Krim-Brücke ist erneut zum Schauplatz schwerer Angriffe im Ukraine-Krieg geworden. Bei einer grossangelegten ukrainischen Militäroperation wurden Teile der Strassenbrücke zerstört und die Bahnverbindung beschädigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den Angriff. Für Russland ist die Beschädigung des Bauwerks ein militärischer und symbolischer Rückschlag. Denn die Brücke verbindet das russische Festland mit der 2014 völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim und spielt eine wichtige Rolle bei der Versorgung russischer Truppen.

Ukrainischer Angriff zerstört Teile der Krim-Brücke

Bei den jüngsten Angriffen setzte die Ukraine nach eigenen Angaben unter anderem Drohnen und Raketen ein. Auch Teile der Fahrbahn wurden zerstört. Die Trümmer im Wasser beeinträchtigen offenbar zudem die Schifffahrt zwischen dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer.

Der Auto- und Bahnverkehr wurde zeitweise eingestellt. Während die Eisenbahnverbindung vorübergehend wieder in Betrieb genommen werden konnte, bleibt die Strassenbrücke schwer beschädigt. Nach einem weiteren Angriff am 19. November wurde der Bahnverkehr zweitweise erneut unterbrochen. Moskau kündigte bereits den Wiederaufbau an. Ob und wie schnell die Arbeiten angesichts möglicher weiterer ukrainischer Angriffe durchgeführt werden können, ist jedoch unklar.

Krim-Brücke: Wichtiger Nachschubweg für Russlands Militär

Mit einer Länge von 19 Kilometern galt die 2018 fertiggestellte Krim-Brücke bei ihrer Eröffnung als längste Brücke Europas. Sie führt über die Meerenge von Kertsch und besteht aus einer Strassen- und einer Eisenbahnverbindung. Neben dem zivilen Verkehr diente das Bauwerk seit Beginn des Angriffskriegs auch zur Versorgung russischer Truppen auf der Krim und in der besetzten Südukraine.