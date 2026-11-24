Eine günstigere Krankenkasse ist gefunden, das Kündigungsschreiben vorbereitet. Doch damit ist der Wechsel noch nicht erledigt. Wer zum Jahresbeginn die Grundversicherung wechseln möchte, muss dafür sorgen, dass die Kündigung spätestens am Montag, 30. November 2026, während der gewöhnlichen Geschäftszeit bei der bisherigen Kasse eintrifft. Der Poststempel reicht nicht.

Der Brief ist abgeschickt – aber kommt er rechtzeitig an?

Die Kündigung am 30. November zur Post zu bringen, genügt nicht. Massgebend ist laut dem Bundesamt für Gesundheit der Eingang bei der Krankenkasse. Das BAG empfiehlt deshalb grundsätzlich einen frühzeitigen Versand per Einschreiben oder A-Post Plus.

Auch ein Einschreiben ersetzt den rechtzeitigen Eingang nicht. Priminfo weist darauf hin, dass eine ins Postfach gelegte eingeschriebene Sendung erst als zugestellt gilt, wenn sie bei der Post abgeholt wird.

Wer die Kündigung bereits verschickt hat, sollte die Zustellung prüfen und den Nachweis aufbewahren. Wird es zeitlich knapp, nennt Comparis als Alternative die persönliche Abgabe beim Versicherer. Lasst euch die Übergabe bestätigen und klärt vorher, wo und zu welchen Zeiten sie möglich ist.

Ein Familienbrief braucht mehr als einen Namen

Mehrere Familienmitglieder bei derselben Krankenkasse lassen sich in einem gemeinsamen Schreiben aufführen. Dabei sollte eindeutig erkennbar sein, .