Eine günstigere Krankenkasse ist gefunden, das Kündigungsschreiben vorbereitet. Doch damit ist der Wechsel noch nicht erledigt. Wer zum Jahresbeginn die Grundversicherung wechseln möchte, muss dafür sorgen, dass die Kündigung spätestens am Montag, 30. November 2026, während der gewöhnlichen Geschäftszeit bei der bisherigen Kasse eintrifft. Der Poststempel reicht nicht.
Der Brief ist abgeschickt – aber kommt er rechtzeitig an?
Die Kündigung am 30. November zur Post zu bringen, genügt nicht. Massgebend ist laut dem Bundesamt für Gesundheit der Eingang bei der Krankenkasse. Das BAG empfiehlt deshalb grundsätzlich einen frühzeitigen Versand per Einschreiben oder A-Post Plus.
Auch ein Einschreiben ersetzt den rechtzeitigen Eingang nicht. Priminfo weist darauf hin, dass eine ins Postfach gelegte eingeschriebene Sendung erst als zugestellt gilt, wenn sie bei der Post abgeholt wird.
Wer die Kündigung bereits verschickt hat, sollte die Zustellung prüfen und den Nachweis aufbewahren. Wird es zeitlich knapp, nennt Comparis als Alternative die persönliche Abgabe beim Versicherer. Lasst euch die Übergabe bestätigen und klärt vorher, wo und zu welchen Zeiten sie möglich ist.
Ein Familienbrief braucht mehr als einen Namen
Mehrere Familienmitglieder bei derselben Krankenkasse lassen sich in einem gemeinsamen Schreiben aufführen. Dabei sollte eindeutig erkennbar sein, .
für welche Personen die Grundversicherung gekündigt wird
Comparis empfiehlt dafür die vollständige Auflistung der Familienmitglieder mit den jeweiligen Versichertennummern. Bei seiner Familienvorlage weist der Vergleichsdienst ausdrücklich darauf hin, dass alle betroffenen volljährigen Personen unterschreiben müssen. Für die Kinder empfiehlt er die Unterschriften beider Eltern.
Prüft ausserdem den Kündigungstermin: Der 30. November ist die Eingangsfrist, der gewünschte Wechsel erfolgt auf den 1. Januar 2027. Wer nur die Grundversicherung wechseln möchte, sollte das im Schreiben klar benennen. Die Zusatzversicherung kann beim bisherigen Anbieter bleiben; für sie gelten eigene Kündigungsbedingungen.
Eine Offerte ist noch keine Anmeldung bei der neuen Kasse
Auch die zweite Hälfte des Wechsels darf nicht liegen bleiben: die Anmeldung beim neuen Versicherer. Das BAG empfiehlt, diese gleichzeitig mit der Kündigung vorzunehmen – nicht erst auf die Kündigungsbestätigung zu warten.
Die bisherige Mitgliedschaft endet erst, wenn die neue Kasse dem bisherigen Versicherer den lückenlosen Versicherungsschutz bestätigt hat. Ein angeforderter Prämienvergleich oder eine unverbindliche Offerte ersetzt diesen Schritt nicht.
Ein weiterer möglicher Hinderungsgrund sind bestimmte offene Forderungen: Laut BAG können bis zum 30. November gemahnte Prämien, Kostenbeteiligungen und Verzugszinsen sowie die betreffenden Betreibungskosten den Wechsel verhindern, wenn sie bis zum 31. Dezember nicht beglichen sind. Nicht jede gerade eingetroffene Rechnung blockiert also automatisch den Wechsel.
Wie schnell mehrere Hundert Franken zusammenkommen
Ein einfaches Rechenbeispiel, keine Auswertung konkreter Versicherungsangebote: Finden zwei Erwachsene jeweils eine passende Grundversicherung, die monatlich 20 Franken günstiger ist, beträgt die mögliche Prämienersparnis zusammen 480 Franken im Jahr.
Ob eure Familie tatsächlich sparen kann, hängt von den persönlichen Angeboten ab. Vergleicht im offiziellen Prämienrechner Priminfo die Prämien für 2027 mit denselben Angaben zu Franchise und Unfalldeckung. Bei einem anderen Versicherungsmodell müsst ihr zusätzlich dessen Regeln beachten.
Für Kündigung und Anmeldung stellt der Bund kostenlose Musterbriefe bereit.