Der mehrfach ausgezeichnete Sternekoch Juan Amador starb am Samstag, 28. November 2026, in Wien. Neben seiner Arbeit in der Spitzengastronomie war Amador auch durch zahlreiche Fernsehauftritte bekannt.

Woran starb Juan Amador?

Wie sein Restaurant am Sonntag mitteilte, erlag Amador einem Herzversagen. Zum Zeitpunkt seines Todes befand sich der Spitzenkoch in seinem Malatelier im Wiener Bezirk Döbling.

Auch abseits der Küche war Amador künstlerisch tätig. In den vergangenen Jahren widmete er sich intensiv der abstrakten Malerei. Seine Werke wurden in Galerien und Museen in Deutschland und Österreich ausgestellt.

Juan Amador schrieb Gastronomiegeschichte

Amador wurde am 10. Dezember 1968 im baden-württembergischen Waiblingen als Sohn spanischer Gastarbeiter geboren. Bereits mit 25 Jahren erhielt er seinen ersten Michelin-Stern. In seiner Küche vereinte er französische Kochtradition mit spanischen Einflüssen und modernen Techniken der Molekularküche.

An drei verschiedenen Standorten erreichten seine Restaurants die Höchstwertung des Guide Michelin: in Langen bei Frankfurt, in Mannheim und in Wien. Dort gelang ihm 2019 ein besonderer Erfolg, als sein Lokal zum ersten Drei-Sterne-Restaurant Österreichs wurde.

Einem breiteren Publikum war Amador durch seine Auftritte in den TV-Kochsendungen «Kitchen Impossible», «The Taste» und «Grill den Henssler» bekannt.