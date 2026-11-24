Jean Pierre «JP» Kraemer kehrt zu seinen gewohnten YouTube-Inhalten zurück. Am Dienstag, 24. November 2026, veröffentlichte der Unternehmer auf seinem Kanal JP Performance ein neues Tuning-Video. Nachdem er körperliche Übergriffe auf seine Ehefrau eingeräumt hatte, hatte er Anfang September noch seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit und die Aufgabe sämtlicher Unternehmen angekündigt.

JP Performance: Neues Video auf Youtube

Zu Beginn seines neuen Videos nimmt der Autotuning-Influencer Stellung zu seinem bisherigen Verhalten. «Mir ist bewusst, dass ich sehr sehr viele Fehler gemacht habe, aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt», sagt Kraemer.

Er entschuldigt sich bei den Menschen, die er verletzt habe, und versichert: «Das tut mir wirklich leid und es wird so nicht wieder vorkommen.» Auf die konkreten Gewaltvorfälle und Personen geht er in seiner einleitenden Stellungnahme nicht ein. Stattdessen kündigt er an, nach vorne schauen und sich wieder seinen bisherigen Inhalten widmen zu wollen. Danach folgt ein Video über sein Tuning-Projekt an einem Nissan Skyline R34 GTT.

Strafbefehl wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung

Ende August wurde ein Polizeieinsatz vom 26. Juli am Wohnhaus des Ehepaars bekannt. Kraemer räumte daraufhin in einem YouTube-Video körperliche Übergriffe auf seine Ehefrau Julia Meck ein und gab die Trennung bekannt. Noch am selben Tag wurden ältere Überwachungsaufnahmen eines weiteren Übergriffs öffentlich. Einen Tag später kündigte Kraemer eine Auszeit und eine Therapie an.