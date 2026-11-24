Die internationale Freitauch-Szene trauert um Jeanine Grasmeijer. Wie ihre Angehörigen auf Facebook mitteilten, starb die Niederländerin am 16. November 2026. Bereits mit 20 Jahren hatte sie ihren ersten Weltrekord aufgestellt und sich damit einen Namen im Extremsport gemacht.

Woran ist Jeanine Grasmeijer gestorben?

Die Familie hat bislang keine Angaben zur Todesursache von Jeanine Grasmeijer gemacht. Auch nähere Informationen zu den Todesumständen gehen aus den bisherigen Berichten nicht hervor.

In ihrer Mitteilung würdigte die Familie die Verstorbene als lebensfrohe, abenteuerlustige und willensstarke Frau, die zahlreiche Menschen geprägt habe. Die Trauerfeier soll am 25. November stattfinden.

Jeanine Grasmeijer stellte mehrere Weltrekorde auf

Grasmeijer wurde 1993 im niederländischen Emmen geboren und studierte Medizin an der Universität Maastricht. Während einer Reise durch Thailand entdeckte sie ihre Begeisterung für den Tauchsport.

2013 stellte sie im griechischen Kalamata mit einer Tiefe von 90 Metern einen Weltrekord in der Disziplin Free Immersion auf. Dabei bewegen sich die Athletinnen und Athleten ohne Flossen und Atemgerät an einem Seil abwärts und wieder zurück an die Wasseroberfläche.

Nachdem die Russin Natalia Molchanova ihre Bestmarke wenige Tage später übertroffen hatte, eroberte Grasmeijer den Rekord 2016 zurück. Bei einem Wettkampf auf der Karibikinsel Bonaire erreichte sie eine Tiefe von 92 Metern. Der gesamte Tauchgang dauerte drei Minuten und 46 Sekunden.