James Talarico hat bei den US-Zwischenwahlen vom 3. November den Republikaner Ken Paxton besiegt. Laut der Nachrichtenagentur AP ist er der erste Demokrat seit 1988, der in Texas eine Wahl zum US-Senat gewinnt. Wie ungewöhnlich der Erfolg ist, zeigt ein Blick auf die Präsidentschaftswahl von 2024: Damals gewann Donald Trump Texas mit rund 14 Prozentpunkten Vorsprung. Paxton war der Kandidat, den Trump in der republikanischen Vorwahl unterstützt hatte.

Wer ist James Talarico? Vom Klassenzimmer ins Parlament

Talarico wurde in Round Rock, Texas, geboren. Er studierte an der University of Texas in Austin und an der Harvard University. Bevor er in die Politik ging, unterrichtete er an einer öffentlichen Schule in San Antonio. 2018 wurde er erstmals ins texanische Repräsentantenhaus gewählt. Dort setzte er sich unter anderem für eine Reform der Schulfinanzierung und eine Begrenzung der Zuzahlungen für Insulin ein. Talarico hat selbst Typ-1-Diabetes.

Auch sein christlicher Glaube prägt seinen öffentlichen Auftritt: Talarico ist Enkel eines Baptistenpredigers und studiert an einem presbyterianischen Theologieseminar. Im Senatswahlkampf stellte er die steigenden Lebenshaltungskosten in den Vordergrund und kritisierte den Einfluss von Milliardären auf die Politik.

Könnte Talarico 2028 für die US-Präsidentschaft antreten?