Der isländische Fussball trauert um Ingvar Jónsson. Der Torhüter von Víkingur Reykjavík starb am Mittwoch, 25. November, im Kreis seiner Angehörigen. Das teilte sein Verein am Donnerstag mit. Jónsson wurde 37 Jahre alt.

Was über die Todesursache bekannt ist

Der isländische Fussballverband KSÍ bestätigte, dass Jónsson nach einer Krebserkrankung gestorben ist. Auch sein ehemaliger Verein Sandefjord veröffentlichte eine entsprechende Mitteilung.

Nach Informationen der isländischen Zeitung «Víkurfréttir» war die Erkrankung im Mai 2026 diagnostiziert worden. Anschliessend begann Jónsson eine Chemotherapie. Welche Krebsart vorlag, wird in den geprüften Mitteilungen nicht näher beschrieben.

Teil von Islands besonderer EM-Mannschaft

Jónsson absolvierte acht A-Länderspiele und gehörte zum isländischen Aufgebot bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Die Mannschaft sorgte damals mit ihrem Einzug in den Viertelfinal international für Aufsehen. Jónsson blieb beim Turnier ohne Einsatz.

Seine Vereinskarriere führte ihn von Island nach Norwegen und Dänemark. Er spielte unter anderem für Stjarnan, Sandefjord und Viborg, bevor er 2020 in seine Heimat zurückkehrte und sich Víkingur Reykjavík anschloss.