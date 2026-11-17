Vor dem Kauf von GTA 6 steht eine Entscheidung an: Reicht die Standard Edition oder lohnt sich der Aufpreis? Im Schweizer PlayStation Store kostet die Standardversion derzeit 79.90 Franken, die Ultimate Edition 99.90 Franken. Der Unterschied beträgt damit 20 Franken. Preise bei anderen Anbietern können abweichen.

Was steckt zusätzlich in der Ultimate Edition?

Die Ultimate Edition enthält das Hauptspiel sowie ein Zusatzpaket für die Geschichte von Jason und Lucia. Dazu gehören unter anderem:

Fahrzeuge: der Sportwagen ‹95 Grotti Cheetah, ein Dinka-Enduro-Motorrad, ein Kajak, das Boot Shitzu Squalo und ein ‹67 Vapid Dominator Buggy.

der Sportwagen ‹95 Grotti Cheetah, ein Dinka-Enduro-Motorrad, ein Kajak, das Boot Shitzu Squalo und ein ‹67 Vapid Dominator Buggy. Waffen: besondere Morgan-Revolver und individuell gestaltete Pistolen für die beiden Hauptfiguren.

besondere Morgan-Revolver und individuell gestaltete Pistolen für die beiden Hauptfiguren. Kleidung und Styling: zusätzliche Outfits, Tattoos und weitere Gestaltungsmöglichkeiten.

zusätzliche Outfits, Tattoos und weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzliche Aktivitäten: ein Einsatz beim PTT-Youngin$-Anwesen und ein Auftrag rund um die Restaurierung klassischer Autos.

ein Einsatz beim PTT-Youngin$-Anwesen und ein Auftrag rund um die Restaurierung klassischer Autos. Exklusive Geschäfte: darunter spezielle Tuningwerkstätten, ein Salon, ein Bekleidungsgeschäft und ein Tattoo-Studio.

Die Gegenstände und Angebote sind teilweise an den Spielfortschritt gebunden. Käufer erhalten somit nicht zwingend sämtliche Extras direkt zu Beginn.