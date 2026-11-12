Nach 13 Jahren Wartezeit erscheint mit «Grand Theft Auto VI» der nächste Hauptteil der erfolgreichen Spielereihe. Am Donnerstag, 19. November 2026, können Spieler erstmals die neue Spielwelt erkunden. Rockstar Games hat neben dem Erscheinungsdatum auch die genaue Uhrzeit für die Freischaltung bekannt gegeben. Wer das Spiel bereits vorab heruntergeladen hat, kann direkt zum Verkaufsstart loslegen.

GTA 6 Release: Um welche Uhrzeit ist das Spiel verfügbar?

In der Schweiz wird GTA 6 am Donnerstag, 19. November 2026, um 00.00 Uhr freigeschaltet. Der Spielstart erfolgt damit in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Rockstar Games setzt auf eine Veröffentlichung um Mitternacht nach der jeweiligen Ortszeit.

Zum Verkaufsstart ist GTA 6 für die PlayStation 5, PlayStation 5 Pro sowie die Xbox Series X und S erhältlich. Wer eine digitale Version vorbestellt und sämtliche Spieldateien installiert hat, kann unmittelbar nach der Freischaltung spielen. Eine Veröffentlichung für den PC oder die Nintendo Switch 2 wurde bislang nicht angekündigt.

GTA 6 Preload: Spiel vorab herunterladen

Damit Spieler am Erscheinungstag nicht auf einen umfangreichen Download warten müssen, bietet Rockstar Games einen sogenannten Preload an. Dieser ermöglicht es, die Spieldateien bereits vor der offiziellen Veröffentlichung auf der Konsole zu installieren.

Auf der PlayStation 5 und der PS5 Pro ist der Vorabdownload seit Dienstag, 10. November 2026, um 00.00 Uhr Schweizer Zeit möglich. Für die Xbox Series X und S begann der Preload am selben Tag um 01.00 Uhr.