Panorama

Rockstar Games hat einen neuen Trailer zu «GTA 6» veröffentlicht. Darin ist erstmals ein Musikstück von Justice mit Tame Impala, SZA und King Gizzard & The Lizard Wizard zu hören.

Rockstar Games hat am 15. Oktober 2026 den Launch-Trailer zu «Grand Theft Auto VI» auf X veröffentlicht. Neben neuen Einblicken in das Spiel präsentiert der Entwickler den Song «Flower in a Hurricane». Der Titel entstand in Zusammenarbeit mehrerer bekannter Musiker. «GTA 6» soll am 19. November 2026 erscheinen.

GTA 6: Neuer Trailer veröffentlicht

Bekannte Musiker steuern Song zum GTA-6-Trailer bei

Musikalisch wird der Trailer von «Flower in a Hurricane» begleitet. Das Stück stammt von Justice gemeinsam mit Tame Impala, SZA und King Gizzard & The Lizard Wizard.