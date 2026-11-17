Vor dem Start von GTA 6 lohnt sich ein Blick auf den freien Konsolenspeicher – und auf die Internetverbindung. Rockstar gibt für das Spiel beziehungsweise den Preload je nach Gerät einen Platzbedarf von bis zu 212 GB an. Bei langsameren Anschlüssen sollte man entsprechend Zeit einplanen.

Wie lange dauert der Download von GTA 6 bei welcher Verbindung?

Die folgende eigene Beispielrechnung gilt für 212 GB tatsächlich heruntergeladene Daten. Sie setzt voraus, dass die angegebene Geschwindigkeit während des gesamten Downloads erreicht wird.

Downloadgeschwindigkeit Rechnerische Dauer für 212 GB 25 Mbit/s rund 18 Stunden 51 Minuten 50 Mbit/s rund 9 Stunden 25 Minuten 100 Mbit/s rund 4 Stunden 43 Minuten 250 Mbit/s rund 1 Stunde 53 Minuten 500 Mbit/s rund 57 Minuten 1000 Mbit/s bzw. 1 Gbit/s rund 28 Minuten

Berechnung mit dezimalen Gigabyte: Datenmenge in GB × 8000 ÷ Geschwindigkeit in Mbit/s = Sekunden. Installation und zusätzliche Updates sind nicht eingerechnet.