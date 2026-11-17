Vor dem Start von GTA 6 lohnt sich ein Blick auf den freien Konsolenspeicher – und auf die Internetverbindung. Rockstar gibt für das Spiel beziehungsweise den Preload je nach Gerät einen Platzbedarf von bis zu 212 GB an. Bei langsameren Anschlüssen sollte man entsprechend Zeit einplanen.
Wie lange dauert der Download von GTA 6 bei welcher Verbindung?
Die folgende eigene Beispielrechnung gilt für 212 GB tatsächlich heruntergeladene Daten. Sie setzt voraus, dass die angegebene Geschwindigkeit während des gesamten Downloads erreicht wird.
Downloadgeschwindigkeit
Rechnerische Dauer für 212 GB
25 Mbit/s
rund 18 Stunden 51 Minuten
50 Mbit/s
rund 9 Stunden 25 Minuten
100 Mbit/s
rund 4 Stunden 43 Minuten
250 Mbit/s
rund 1 Stunde 53 Minuten
500 Mbit/s
rund 57 Minuten
1000 Mbit/s bzw. 1 Gbit/s
rund 28 Minuten
Berechnung mit dezimalen Gigabyte: Datenmenge in GB × 8000 ÷ Geschwindigkeit in Mbit/s = Sekunden. Installation und zusätzliche Updates sind nicht eingerechnet.
Die Tabelle ist keine bestätigte GTA-6-Downloadmessung. Rockstar nennt benötigten Speicherplatz; Downloadpaket und installierte Daten können unterschiedlich gross sein.
Warum der Download zu Hause länger dauern kann
Eine «100er-Leitung» bezeichnet üblicherweise einen Anschluss mit bis zu 100 Mbit/s. Das entspricht rechnerisch maximal 12,5 Megabyte pro Sekunde. Entscheidend ist aber, welche Geschwindigkeit tatsächlich an der Konsole ankommt.
WLAN-Empfang, gleichzeitig laufende Streams oder andere Downloads können die verfügbare Datenrate verringern. Auch die Auslastung der Downloadserver beeinflusst die Dauer. Die Tabellenwerte beschreiben deshalb ideale Bedingungen.
GTA 6 lässt sich bereits vor dem Start herunterladen
Wer digital vorbestellt hat, kann den Preload laut Rockstars aktueller Supportinformation bereits seit dem 10. November nutzen. Auf der PS5 müssen für einen automatischen Download die entsprechenden Einstellungen aktiviert sein; die Konsole muss eingeschaltet sein oder sich im passend eingerichteten Ruhemodus befinden.
So lässt sich der grosse Download vor dem Spielstart erledigen. Das vorzeitige Herunterladen allein schaltet das Spiel allerdings noch nicht frei.