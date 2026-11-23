Friedrich Christian Flick, bekannt als «Mick» Flick, ist tot. Der Kunstsammler und Investor starb im Alter von 82 Jahren in Rosenheim.

Was war die Todesursache von Mick Flick?

Nach Angaben seiner Angehörigen hatte Flick wenige Tage vor seinem Tod während eines Kuraufenthalts einen Sturz erlitten. An dessen Folgen starb der Multimillionär in Rosenheim. Welche Verletzungen Flick bei dem Sturz erlitt, geht aus den Angaben seiner Familie nicht hervor.

Flick hatte seinen Wohnsitz im Berner Oberland, im Nobelkurort Gstaad. Er entstammte einer der vermögendsten deutschen Unternehmerfamilien. Sein Grossvater Friedrich Flick hatte mit Kohle und Stahl ein Imperium aufgebaut und während der nationalsozialistischen Herrschaft auch durch den Einsatz von Zwangsarbeitern erheblich profitiert.

Friedrich Christian Flick: Kunstsammlung und umstrittene Familiengeschichte

Bekannt wurde Mick Flick insbesondere als Sammler zeitgenössischer Kunst. Seine rund 2500 Werke umfassende «Flick Collection» enthielt Arbeiten von Künstlern wie Gerhard Richter, Alberto Giacometti und Georg Baselitz. Als er 2003 ankündigte, die Sammlung Berlin zur Verfügung zu stellen, löste dies wegen der NS-Vergangenheit seiner Familie heftige Kritik aus.

Flick setzte sich daraufhin intensiver mit seiner Familiengeschichte auseinander. Er unterstützte die historische Aufarbeitung, gründete in Potsdam eine Stiftung gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und beteiligte sich mit fünf Millionen Euro an der Stiftung zur Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter.