Während Marco Odermatt im alpinen Ski-Weltcup von Erfolg zu Erfolg fährt, verfolgt seine Freundin Stella Parpan eine Karriere als Ärztin. Die beiden kennen sich bereits seit dem Kindergarten, ein Paar wurden sie allerdings erst Jahre später. 2020 kamen sich der Nidwaldner und Stella Parpan näher. In der im November 2025 erschienenen Biografie «Marco Odermatt – Meine Welt» spricht seine Freundin über das Kennenlernen, anfängliche Beziehungszweifel und ihre gemeinsamen Interessen.

Stella Parpan: Freundin von Marco Odermatt ist Assistenzärztin

Beruflich hat Stella Parpan einen anderen Weg eingeschlagen als ihr Partner. Von 2019 bis 2025 studierte sie Medizin an der Universität Basel. Zuvor hatte sie an der Maturitätsschule für Erwachsene in Luzern ihre Matura erworben.

Während ihres Studiums sammelte Parpan praktische Erfahrungen in verschiedenen medizinischen Fachbereichen, darunter Intensivmedizin, Anästhesie, Pädiatrie und Psychiatrie. Seit November 2025 arbeitet sie laut ihrem LinkedIn-Profil als Assistenzärztin am Kantonsspital Uri in Altdorf. Dort ist sie in der Allgemein- und Viszeralchirurgie tätig.

So haben sich Marco Odermatt und Stella Parpan kennengelernt

Odermatt und Parpan besuchten denselben Kindergarten, verloren sich danach aber aus den Augen. Erst Anfang 2020 meldete sich der Skirennfahrer während einer Verletzungspause über Snapchat bei seiner früheren Kindergartenbekanntschaft. Zu einem ersten Date kam es bei einem Spieleabend mit Parpans Freundinnen.