Wird der Jahreswechsel in der Schweiz künftig leiser? Am 29. November 2026 entscheidet die Stimmbevölkerung über die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk». Sie verlangt ein grundsätzliches Verbot des Verkaufs und der Verwendung lärmerzeugender Feuerwerkskörper. Doch zwischen dem Abstimmungsentscheid und der Umsetzung liegt ein weiterer politischer Prozess.
Klare Mehrheit in der Umfrage – doch die Zustimmung sinkt
In der zweiten SRG-Trendumfrage von gfs.bern, veröffentlicht am 18. November, sprachen sich 63 Prozent der teilnahmewilligen Stimmberechtigten bestimmt oder eher für die Initiative aus. 35 Prozent waren bestimmt oder eher dagegen, 2 Prozent unentschieden.
Der Vorsprung bleibt deutlich. Allerdings verlor die Ja-Seite gegenüber der ersten Befragungswelle sechs Prozentpunkte, während das Nein-Lager entsprechend zulegte.
Die Zahlen sind keine Vorhersage des Abstimmungsergebnisses: Die Befragung fand vom 4. bis 11. November statt und bildet die damaligen Stimmabsichten ab. Insgesamt nahmen 13'527 Stimmberechtigte teil. Das Institut nennt einen statistischen Unsicherheitsbereich von ±2,8 Prozentpunkten bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent.
Ein Ja bedeutet nicht automatisch ein Verbot an diesem Silvester
Bei einer Annahme würde das grundsätzliche Verbot lärmerzeugender Feuerwerkskörper in der Bundesverfassung verankert. Welche Produkte konkret betroffen wären, müsste anschliessend festgelegt werden.
Nach Angaben des zuständigen Departements UVEK hätten Parlament und Bundesrat zwei Jahre Zeit, die Umsetzung im Detail zu regeln. Aus einem Ja am Sonntag lässt sich deshalb kein automatisch geltendes landesweites Knallverbot für den 31. Dezember 2026 ableiten. Bestehende kantonale und kommunale Einschränkungen gelten unabhängig davon.
Welches Feuerwerk weiterhin möglich sein soll
Die Initiative zielt nicht auf sämtliche Feuerwerksprodukte. Lärmarme Varianten, etwa herkömmliche Vulkane oder bengalische Feuer, sollen nach Vorstellung des Initiativkomitees erlaubt bleiben. Die genaue Abgrenzung ist jedoch noch offen.
Für Anlässe von überregionaler Bedeutung könnten Kantone Ausnahmebewilligungen erteilen. Das wäre kein allgemeiner Freipass für private Knallerei: Einzelpersonen sollen auch an solchen Anlässen keine lärmerzeugenden Feuerwerkskörper abbrennen dürfen.
Bei einem Nein entsteht durch die Initiative kein neues nationales Verbot. Kantone und Gemeinden könnten Feuerwerk weiterhin nach den bestehenden Regeln beschränken. Bundesrat und Parlament empfehlen die Ablehnung; das Initiativkomitee wirbt mit dem Schutz von Menschen, Tieren und Umwelt für ein Ja.