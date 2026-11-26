Wird der Jahreswechsel in der Schweiz künftig leiser? Am 29. November 2026 entscheidet die Stimmbevölkerung über die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk». Sie verlangt ein grundsätzliches Verbot des Verkaufs und der Verwendung lärmerzeugender Feuerwerkskörper. Doch zwischen dem Abstimmungsentscheid und der Umsetzung liegt ein weiterer politischer Prozess.

Klare Mehrheit in der Umfrage – doch die Zustimmung sinkt

In der zweiten SRG-Trendumfrage von gfs.bern, veröffentlicht am 18. November, sprachen sich 63 Prozent der teilnahmewilligen Stimmberechtigten bestimmt oder eher für die Initiative aus. 35 Prozent waren bestimmt oder eher dagegen, 2 Prozent unentschieden.

Der Vorsprung bleibt deutlich. Allerdings verlor die Ja-Seite gegenüber der ersten Befragungswelle sechs Prozentpunkte, während das Nein-Lager entsprechend zulegte.

Die Zahlen sind keine Vorhersage des Abstimmungsergebnisses: Die Befragung fand vom 4. bis 11. November statt und bildet die damaligen Stimmabsichten ab. Insgesamt nahmen 13'527 Stimmberechtigte teil. Das Institut nennt einen statistischen Unsicherheitsbereich von ±2,8 Prozentpunkten bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent.

Ein Ja bedeutet nicht automatisch ein Verbot an diesem Silvester