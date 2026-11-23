Zürich gilt als teures Pflaster. Beim Café crème liegt in der aktuellen Städteauswertung von CafetierSuisse allerdings Luzern vorne: Dort kostet eine Tasse durchschnittlich 4.95 Franken. Zürich folgt mit 4.94 Franken, Zug mit 4.93 Franken. Noch 2025 führte Zürich den Vergleich dieser acht Städte an. Inzwischen hat Luzern die Zürcher Preise knapp überholt.

So haben sich die Kaffeepreise von 2025 auf 2026 verändert

In sämtlichen acht Städten der Auswertung ist der Durchschnittspreis gestiegen. Die grössten Aufschläge verzeichnen Basel und Zug mit jeweils acht Rappen.