Zürich gilt als teures Pflaster. Beim Café crème liegt in der aktuellen Städteauswertung von CafetierSuisse allerdings Luzern vorne: Dort kostet eine Tasse durchschnittlich 4.95 Franken. Zürich folgt mit 4.94 Franken, Zug mit 4.93 Franken. Noch 2025 führte Zürich den Vergleich dieser acht Städte an. Inzwischen hat Luzern die Zürcher Preise knapp überholt.
So haben sich die Kaffeepreise von 2025 auf 2026 verändert
In sämtlichen acht Städten der Auswertung ist der Durchschnittspreis gestiegen. Die grössten Aufschläge verzeichnen Basel und Zug mit jeweils acht Rappen.
Stadt
Preis 2025
Preis 2026
Veränderung
Luzern
4.88 Fr.
4.95 Fr.
+7 Rappen
Zürich
4.91 Fr.
4.94 Fr.
+3 Rappen
Zug
4.85 Fr.
4.93 Fr.
+8 Rappen
Basel
4.75 Fr.
4.83 Fr.
+8 Rappen
Bern
4.74 Fr.
4.81 Fr.
+7 Rappen
St.Gallen
4.75 Fr.
4.78 Fr.
+3 Rappen
Winterthur
4.69 Fr.
4.75 Fr.
+6 Rappen
Thun
4.66 Fr.
4.68 Fr.
+2 Rappen
Quelle: Städteauswertung von CafetierSuisse, bereitgestellte CSV. Preise pro Café crème.
Am niedrigsten liegt der Durchschnitt unter diesen acht Städten in Thun. Gegenüber Luzern beträgt der Unterschied 27 Rappen pro Tasse. Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder Kaffee in Luzern teurer ist: Verglichen werden Durchschnittswerte, keine einheitlichen Verkaufspreise.
Im Durchschnitt kostet der Café crème 4.71 Franken
Über die befragten Deutschschweizer Betriebe hinweg liegt der Durchschnittspreis 2026 bei 4.71 Franken. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Anstieg um sechs Rappen beziehungsweise rund 1,3 Prozent. Grundlage ist die zum 39. Mal durchgeführte Erhebung bei 668 Gastronomiebetrieben.
Trotz des höheren Durchschnitts hat eine Mehrheit die Preise unverändert gelassen: Laut «GastroJournal» verzichteten rund zwei Drittel der befragten Betriebe auf einen Aufschlag. Als Gründe für steigende Preise nennt der Verband unter anderem höhere Personal- und Energiekosten.
Was die Umfrage zeigt – und was nicht
Befragt wurden Cafés, Café-Konditoreien, Café-Bäckereien und entsprechende Restaurantbetriebe in der Deutschschweiz. Die Ergebnisse beschreiben damit die Preise dieser Erhebung. Sie sind kein vollständiger Vergleich sämtlicher Schweizer Lokale.