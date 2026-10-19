Panorama

Das australische Model Sahara Ray ist mit 34 Jahren gestorben. Ihre Angehörigen bestätigten ihren Tod im Krankenhaus. Erst im Januar war sie Mutter einer Tochter geworden.

Trauer um Sahara Ray: Das Model und die Bademoden-Designerin ist im Alter von 34 Jahren gestorben. International bekannt wurde sie unter anderem durch einen gemeinsamen Hawaii-Urlaub mit Justin Bieber im Jahr 2016. Ihre Familie teilte dem US-Promiportal TMZ mit: «Sie ist letzte Nacht im Krankenhaus im Kreis ihrer Familie gestorben. Sie wurde so geliebt.»

Was ist über die Todesursache von Sahara Ray bekannt?

Eine bestätigte Todesursache liegt bislang nicht vor. Die veröffentlichten Angaben der Angehörigen beschreiben die Umstände ihres Abschieds, nennen aber keinen medizinischen Grund. Auch weshalb Ray zuletzt im Krankenhaus behandelt wurde, geht daraus nicht hervor.

Ray hatte 2024 öffentlich über eine Erkrankung am Guillain-Barré-Syndrom und zeitweilige Lähmungen gesprochen. Dass diese Erkrankung mit ihrem Tod zusammenhängt, ist nicht bestätigt. Aus ihrer früheren Krankengeschichte lässt sich deshalb keine Todesursache ableiten.

Sahara Ray war erst vor wenigen Monaten Mutter geworden

Im Januar 2026 brachte Ray ihre Tochter Snow zur Welt. Im April stellte sie ihr Kind auf Instagram vor. Auch später teilte sie Einblicke in ihr Leben als Mutter.

In einem Beitrag vom Juli zeigte sie Fotos ihrer Tochter und bezeichnete sie als ihr ganzes Herz.