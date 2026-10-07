Panorama

Oscarpreisträgerin Eva Marie Saint ist mit 102 Jahren gestorben. Ihr Sprecher nennt natürliche Ursachen. Berühmt wurde sie an der Seite von Marlon Brando und Cary Grant.

Eva Marie Saint ist tot. Die US-Schauspielerin starb am Dienstag, 6. Oktober, in ihrem Zuhause in Los Angeles. Ihr Sprecher Jeff Sanderson bestätigte den Tod gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Ihre Familie und nahestehende Menschen waren bei ihr.

Was ist über Eva Marie Saints Todesursache bekannt?

Nach Angaben ihres Sprechers starb Saint eines natürlichen Todes. Eine konkrete Erkrankung oder nähere medizinische Angaben wurden in der Mitteilung nicht genannt. Damit ist die Todesursache nur allgemein beschrieben.

Schon ihr erster Kinofilm brachte ihr einen Oscar

Saint gelang ein aussergewöhnlicher Einstieg ins Kino: In «Die Faust im Nacken» spielte sie 1954 an der Seite von Marlon Brando. Für ihre Darstellung erhielt sie 1955 den Oscar als beste Nebendarstellerin.

Eine weitere ihrer bekanntesten Rollen folgte 1959 in Alfred Hitchcocks Thriller «Der unsichtbare Dritte». Als Eve Kendall stand sie mit Cary Grant vor der Kamera. In «Exodus» spielte sie 1960 neben Paul Newman.

Auch mit über 80 Jahren stand sie vor der Kamera

Saint blieb über Jahrzehnte im Film und Fernsehen präsent. Für die Miniserie «People Like Us» gewann sie 1990 einen Emmy. Ein jüngeres Publikum kennt sie als Supermans Adoptivmutter Martha Kent in «Superman Returns» von 2006.

Neben ihrer Karriere hatte die Familie einen festen Platz in ihrem Leben. Mit Regisseur Jeffrey Hayden war sie 65 Jahre verheiratet, bis zu seinem Tod 2016.