Panorama

Ein Eurowings-Flug aus Rhodos hat am Flughafen Düsseldorf einen Grosseinsatz ausgelöst. Was ist zu dem Vorfall aktuell bekannt?

Am Sonntagabend (18. Oktober 2026) kam es auf einem Eurowings-Flug von Rhodos nach Düsseldorf zu einem medizinischen Zwischenfall. Mehrere Reisende klagten während des Fluges über starkes Unwohlsein. Die Besatzung forderte deshalb eine priorisierte Landung an. Am Flughafen warteten bereits zahlreiche Rettungskräfte auf die Maschine.

Grosseinsatz am Flughafen Düsseldorf: Feuerwehr rückt aus

Weil zunächst unklar war, wie viele Menschen betroffen waren, löste der Flughafen vorsorglich einen sogenannten MANV-Alarm aus. Dieser steht für einen möglichen «Massenanfall von Verletzten» und soll sicherstellen, dass genügend Rettungskräfte bereitstehen.

Laut WDR rückte die Flughafenfeuerwehr mit acht Einsatzfahrzeugen an. Weitere Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Düsseldorf unterstützten den Einsatz. Die Maschine landete gegen 22 Uhr. Nach der Ankunft wurden drei Passagiere medizinisch betreut. Zwei von ihnen kamen laut WDR zur weiteren Untersuchung ins Spital.

Die übrigen der insgesamt 212 Passagiere konnten nach Hause fahren. Der reguläre Flughafenbetrieb wurde durch den Einsatz nicht beeinträchtigt.

Norovirus auf Eurowings-Flug? Ursache noch unklar

Die Düsseldorfer Feuerwehr bestätigte gegenüber dem WDR, dass die Betroffenen Magen-Darm-Symptome zeigten. Ob eine Infektion oder eine Lebensmittelvergiftung dahintersteckt, ist bislang offen. RND und ntv berichten zudem über einen möglichen Norovirus-Ausbruch. Bestätigt ist dieser Verdacht nicht. Eurowings untersucht den Vorfall und befragt dazu die Besatzung. Der zunächst befürchtete Massenanfall von Erkrankten bestätigte sich nicht.