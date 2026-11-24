An Weihnachten 2026 lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel: Am 24. Dezember erreicht der Vollmond eine Entfernung von nur 356'740 Kilometern zur Erde. Damit ist er deutlich näher als gewöhnlich. Der durchschnittliche Abstand beträgt rund 384'400 Kilometer. Der Weihnachtsvollmond ist zugleich der grösste Vollmond des Jahres 2026 und gehört zu einer Serie von aufeinanderfolgenden Supermonden.

Warum der Vollmond an Weihnachten besonders ist

Der Mond umkreist die Erde nicht auf einer kreisrunden, sondern auf einer leicht elliptischen Bahn. Deshalb verändert sich seine Entfernung zu unserem Planeten ständig. Befindet er sich während des Vollmonds besonders nahe an der Erde, wird er umgangssprachlich als Supermond bezeichnet. Eine einheitliche wissenschaftliche Definition für diesen Begriff gibt es allerdings nicht.

Der Weihnachtsvollmond kommt der Erde näher als die beiden anderen Supermonde dieser Saison. Am 24. November beträgt die Entfernung noch 360'768 Kilometer, am 22. Januar 2027 sind es 357'644 Kilometer. Der Vollmond kurz vor Heiligabend ist damit der Höhepunkt dieser Serie. Die NASA kündigt den Vollmond am 24. Dezember 2026 um 01.28 Uhr UTC an. In der Schweiz entspricht das 02.28 Uhr MEZ. Den nächsten Vollmond am 24. Dezember wird es erst 2045 wieder geben.

Ist der Supermond mit blossem Auge grösser zu sehen?

Obwohl der Mond an Weihnachten tatsächlich etwas grösser erscheint, dürfte der Unterschied für die meisten Menschen kaum erkennbar sein. Zwischen einem besonders erdnahen und einem besonders erdfernen Vollmond kann der scheinbare Durchmesser um rund 14 Prozent variieren. Ohne direkten Vergleich lässt sich diese Veränderung jedoch nur schwer wahrnehmen.