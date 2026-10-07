Ein Kratzen im Hals, eine laufende Nase, dann kommt der Husten: Eine Erkältung beginnt meist schleichend. Ausgelöst wird sie durch Viren. Viele Beschwerden verschwinden von selbst – doch bis dahin können sie den Alltag ziemlich mühsam machen. Was hilft, hängt auch davon ab, welche Symptome im Vordergrund stehen.
Beginnende Erkältung: Was tun bei den ersten Symptomen?
Typisch sind Halsschmerzen, Schnupfen, Niesen und später Husten. Dazu können Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen oder leichtes Fieber kommen. Eine Grippe beginnt dagegen häufig plötzlich und mit stärkeren Beschwerden. Diese Unterschiede liefern Hinweise, ersetzen aber keine Diagnose.
Bei ersten Beschwerden sind Ruhe, ausreichend Schlaf und genügend Flüssigkeit sinnvoll. Wer Fieber hat oder sich deutlich krank fühlt, sollte zu Hause bleiben und Kontakte meiden. Ein Hausmittel, das eine beginnende Erkältung zuverlässig stoppt, gibt es nicht.
Wie lange dauert eine Erkältung – und wie lange ist man ansteckend?
Meist klingen die Beschwerden innerhalb von ein bis zwei Wochen ab. Husten kann bis zu drei Wochen anhalten und sehr zäh sein. Der Verlauf ist unterschiedlich: Nicht jede Erkältung folgt einem festen Tagesplan.
Eine Ansteckung ist bereits vor den ersten Symptomen möglich und kann während der Erkrankung weiter erfolgen. Einen bestimmten Tag, ab dem alle Betroffenen sicher nicht mehr ansteckend sind, gibt es deshalb nicht. Auch wenn man sich wieder besser fühlt, bleiben Händehygiene und Rücksicht auf andere sinnvoll.
Tee, Hühnersuppe und Inhalieren: Was bringen Hausmittel?
Welcher Tee hilft bei einer Erkältung? Warme Getränke können bei einem gereizten Hals angenehm sein. Dass eine bestimmte Teesorte den Infekt zuverlässig verkürzt, ist nicht belegt. Entscheidend sind Verträglichkeit und eine angenehme Trinktemperatur.
Auch Grosis Hühnersuppe kann wohltun und liefert Flüssigkeit sowie Nährstoffe. Eine Heilwirkung gegen Erkältungsviren ist jedoch nicht nachgewiesen. Wer lieber Gemüsesuppe mag, muss sich nicht zur Hühnersuppe zwingen.
Beim Inhalieren von Wasserdampf ist die Studienlage ebenfalls nicht überzeugend. Manche empfinden es als angenehm, eine kürzere Erkrankung ist damit nicht verlässlich belegt. Vorsicht mit heissem Wasser: Besonders bei Kindern besteht Verbrühungsgefahr.
Helfen Zink und Vitamin C gegen Erkältungen?
Zink könnte die Dauer einer Erkältung verkürzen. Eine Cochrane-Auswertung von 2024 bewertet die Aussagekraft der Ergebnisse jedoch als gering; zudem können etwa Geschmacksstörungen und Magenbeschwerden auftreten. Zur Vorbeugung zeigt sich kein klarer Nutzen.
Vitamin C verhindert Erkältungen in der Allgemeinbevölkerung ebenfalls nicht zuverlässig. Bei regelmässiger Einnahme kann die Erkrankung etwas kürzer ausfallen. Erst bei den ersten Symptomen damit anzufangen, zeigt dagegen keinen verlässlich nachgewiesenen Nutzen.
Ibuprofen, Paracetamol oder NeoCitran?
Ibuprofen und Paracetamol können Schmerzen und Fieber lindern. Gegen Schnupfen oder Husten helfen sie nicht direkt. Welches Mittel geeignet ist, hängt unter anderem von Vorerkrankungen, anderen Medikamenten und der Verträglichkeit ab. Eine pauschale Empfehlung gibt es nicht.
Das Pulver «NeoCitran Grippe/Erkältung für Erwachsene» enthält mehrere Wirkstoffe, darunter Paracetamol. Es darf nicht mit weiteren paracetamolhaltigen Mitteln kombiniert werden und kann die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Ohne ärztliche Verordnung ist die Anwendung laut Packungsbeilage auf höchstens drei Tage begrenzt. Andere NeoCitran-Produkte können anders zusammengesetzt sein.
Selomida Erkältung ist laut Patienteninformation ein homöopathisch hergestelltes Präparat nach dem Schüssler-Prinzip. Die angegebenen Anwendungen beruhen auf langjähriger Tradition. Das ist nicht gleichbedeutend mit einem wissenschaftlichen Nachweis, dass es eine Erkältung verkürzt.
Erkältung in der Schwangerschaft: Medikamente vorher abklären
Schwangere sollten die Einnahme von Erkältungs- und Schmerzmitteln mit einer Fachperson abklären. Auch frei verkäufliche Präparate sind nicht automatisch geeignet. Das erwähnte NeoCitran-Pulver darf während Schwangerschaft und Stillzeit beispielsweise nur auf ausdrückliche ärztliche Verschreibung eingenommen werden.
Wann ärztlicher Rat nötig ist
Bei Atemnot oder Brustschmerzen rasch medizinische Hilfe suchen.
Fieber über mehr als drei Tage oder eine deutliche Verschlechterung abklären lassen.
Ärztlichen Rat einholen, wenn nach zehn Tagen keine Besserung eintritt oder Husten länger als drei Wochen anhält.
Bei geschwächtem Immunsystem oder relevanten chronischen Erkrankungen frühzeitig Rücksprache halten.
Wie lässt sich einer Erkältung vorbeugen?
Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt gegen Atemwegsinfektionen unter anderem regelmässiges Lüften, gründliche Händehygiene und Abstand. Bei Beschwerden sollte man zu Hause bleiben; eine Maske kann helfen, andere zu schützen. Diese Massnahmen können das Ansteckungsrisiko senken, bieten aber keinen vollständigen Schutz.