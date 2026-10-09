Panorama

«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» läuft auch 2026 wieder zur Weihnachtszeit im Fernsehen. Die ARD hat bereits 17 Sendetermine bekannt gegeben, darunter drei an Heiligabend.

Der Weihnachtsfilm «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» läuft auch 2026 wieder im Ersten und in weiteren ARD-Sendern. Bereits Mitte November geht es los. Hier gibt es die Sendetermine im Überblick.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 2026: Sendetermine der ARD

Die erste Ausstrahlung ist für den 15. November 2026 geplant, die letzte für den 6. Januar 2027. Bis Weihnachten folgen weitere Termine, vorwiegend an den Adventssonntagen. An Heiligabend läuft «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» gleich dreimal: um 11.35 Uhr im Ersten, um 15.30 Uhr im NDR und um 20.15 Uhr im WDR. Die voraussichtlichen Sendetermine als Liste (Stand 9. Oktober 2026):

15. November 2026, 15.35 Uhr – Das Erste

22. November 2026, 15.20 Uhr – BR

29. November 2026, 10.35 Uhr – WDR

6. Dezember 2026, 17.10 Uhr – HR

13. Dezember 2026, 14.00 Uhr – rbb

20. Dezember 2026, 14.10 Uhr – NDR

24. Dezember 2026, 11.35 Uhr – Das Erste

24. Dezember 2026, 15.30 Uhr – NDR

24. Dezember 2026, 20.15 Uhr – WDR

25. Dezember 2026, 15.10 Uhr – HR

25. Dezember 2026, 16.30 Uhr – rbb

26. Dezember 2026, 17.25 Uhr – MDR

26. Dezember 2026, 18.50 Uhr – ONE

27. Dezember 2026, 14.15 Uhr – SWR

1. Januar 2027, 13.05 Uhr – SWR

3. Januar 2027, 12.00 Uhr – KiKA

6. Januar 2027, 11.15 Uhr – BR

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel in der ARD-Mediathek