Der Weihnachtsfilm «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» läuft auch 2026 wieder im Ersten und in weiteren ARD-Sendern. Bereits Mitte November geht es los. Hier gibt es die Sendetermine im Überblick.
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 2026: Sendetermine der ARD
Die erste Ausstrahlung ist für den 15. November 2026 geplant, die letzte für den 6. Januar 2027. Bis Weihnachten folgen weitere Termine, vorwiegend an den Adventssonntagen. An Heiligabend läuft «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» gleich dreimal: um 11.35 Uhr im Ersten, um 15.30 Uhr im NDR und um 20.15 Uhr im WDR. Die voraussichtlichen Sendetermine als Liste (Stand 9. Oktober 2026):
15. November 2026, 15.35 Uhr – Das Erste
22. November 2026, 15.20 Uhr – BR
29. November 2026, 10.35 Uhr – WDR
6. Dezember 2026, 17.10 Uhr – HR
13. Dezember 2026, 14.00 Uhr – rbb
20. Dezember 2026, 14.10 Uhr – NDR
24. Dezember 2026, 11.35 Uhr – Das Erste
24. Dezember 2026, 15.30 Uhr – NDR
24. Dezember 2026, 20.15 Uhr – WDR
25. Dezember 2026, 15.10 Uhr – HR
25. Dezember 2026, 16.30 Uhr – rbb
26. Dezember 2026, 17.25 Uhr – MDR
26. Dezember 2026, 18.50 Uhr – ONE
27. Dezember 2026, 14.15 Uhr – SWR
1. Januar 2027, 13.05 Uhr – SWR
3. Januar 2027, 12.00 Uhr – KiKA
6. Januar 2027, 11.15 Uhr – BR
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel in der ARD-Mediathek
Der Film soll vom 15. November 2026 bis zum 12. Januar 2027 durchgehend in der ARD-Mediathek abrufbar sein. Damit können Zuschauerinnen und Zuschauer selbst entscheiden, wann sie den 83-minütigen Märchenfilm ansehen möchten. Ob der Abruf auch in der Schweiz möglich ist, bleibt offen.
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
Nach dem Tod ihres Vaters muss Aschenbrödel bei ihrer bösen Stiefmutter und deren Tochter als Magd arbeiten. Auf einem königlichen Ball verliebt sich der Prinz in sie. Aschenbrödel ist selbstbewusst, reitet, schiesst mit der Armbrust und begegnet dem Prinzen mit Witz und Mut. Drei verzauberte Haselnüsse helfen ihr dabei, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Erst ein verlorener Schuh führt die beiden endgültig zusammen.
Der Märchenfilm entstand 1973 als Gemeinschaftsproduktion der damaligen DDR und der Tschechoslowakei. Regie führte Václav Vorlíček. Die Hauptrollen übernahmen Libuše Šafránková als Aschenbrödel und Pavel Trávníček als Prinz. Die bekannte Filmmusik komponierte Karel Svoboda.
Die Dreharbeiten fanden Anfang 1973 statt. Zu den bekanntesten Drehorten zählt das Schloss Moritzburg bei Dresden, wo Aschenbrödel auf der Schlosstreppe ihren Schuh verliert. Die verschneiten Landschaften, die märchenhaften Kostüme und die Musik tragen bis heute zur besonderen Atmosphäre des Films bei.