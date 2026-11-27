Immer wieder kommt es bei Unternehmen und Organisationen zu Datenschutzvorfällen. Allein in den vergangenen Tagen wurden mehrere Fälle bekannt, die auch Schweizerinnen und Schweizer betreffen könnten. Die folgende Übersicht zeigt ausgewählte Datenpannen und Cyberangriffe, die im November 2026 bekannt wurden.
Aktuelle Datenpannen und Cyberangriffe in der Schweiz
FIFA (26. November)
Bei einem Hackerangriff auf den Weltfussballverband mit Sitz in Zürich wurden persönliche Informationen und interne Geschäftsunterlagen gestohlen. Darunter sollen sich Finanzunterlagen, juristische Dokumente und Einwanderungspapiere befinden. Ob auch Daten von Fussballfans oder Ticketkäufern betroffen sind, ist nicht bekannt.
Galaxus und Planzer (25. November)
Bei einem Cyberangriff auf das Transportunternehmen Planzer wurden auch Lieferdaten von Digitec-Galaxus-Kunden aus dem Zeitraum zwischen Januar 2018 und Februar 2023 gestohlen. Betroffen sind Namen, Lieferadressen, E-Mail-Adressen, Paketnummern und teilweise Telefonnummern. Zahlungsdaten sind laut Galaxus nicht betroffen. Kunden sollten sich vor gefälschten Zustellnachrichten und Zahlungsaufforderungen in Acht nehmen.
Ochsner Sport (25. November)
Unbekannte haben sich Zugriff auf Kundendaten des Onlineshops von Ochsner Sport verschafft. Betroffen sind Namen, Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Rechnungen und Angaben zur gewählten Zahlungsart. Passwörter und Zahlungsdaten sind laut dem Unternehmen nicht betroffen.
Reka (16. November)
Bei einem Hackerangriff auf Reka wurden Informationen zu Ferienbuchungen gestohlen. Rund 8000 Buchungen sind potenziell betroffen. Reka hat die betroffenen Kunden informiert und warnt vor betrügerischen Nachrichten zur Bestätigung bestehender Buchungen.
Kempinski (11. November)
Bei der Luxushotelkette Kempinski haben sich Unbefugte Zugang zu Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Reservationsinformationen von Gästen verschafft. Kriminelle nutzten die Daten offenbar bereits für betrügerische Zahlungsaufforderungen. Zahlungsdaten wurden nicht gestohlen.
Zermatt Tourismus (11. November)
Nach einem Hackerangriff auf den Gutscheinanbieter Incert könnten auch Kunden von Zermatt Tourismus betroffen sein. Möglicherweise wurden Namen, Geburtsdaten, Adressen, Kontaktdaten und Gutscheincodes entwendet. Zahlungsdaten sollen nicht betroffen sein, bereits erworbene Gutscheine bleiben gültig.
Pensionskasse der Stadt Zug (9. November)
Ein Cyberangriff auf den Softwareanbieter PK Softech könnte auch Versicherte der Pensionskasse der Stadt Zug betreffen. Beim Dienstleister waren Namen, AHV-Nummern, Adressen, Geburtsdaten und Lohnangaben hinterlegt. Ein Diebstahl dieser Daten ist nicht bestätigt, die Altersguthaben sind laut der Stadt sicher.
SolNet (4. November)
Beim Schweizer Internetanbieter SolNet verschafften sich Unbefugte Zugriff auf Versandprotokolle des Webmail-Dienstes aus dem Zeitraum vom 13. bis 31. Oktober. Betroffen sind E-Mail-Adressen, IP-Adressen und Zeitpunkte von E-Mail-Vorgängen. Identifizierte Betroffene wurden aufgefordert, vorsorglich ihr E-Mail-Passwort zu ändern. Falls dasselbe Passwort auch für andere Anwendungen genutzt wurde, muss auch dort gehandelt werden.
Medizinisches Zentrum Gleis D und Medi Porta (2. November)
Bei einem Hackerangriff auf die beiden medizinischen Einrichtungen in Chur wurden Patienten- und Mitarbeiterdaten gestohlen. Darunter befinden sich Namen, Adressen, Rezepte und Röntgenbilder. Die elektronische Patientendokumentation ist nicht betroffen, die medizinische Versorgung blieb gewährleistet.
Datenlecks bei deutschen Unternehmen
TUI Cruises (25. November)
Nach einem Sicherheitsvorfall bei einem Dienstleister von TUI Cruises sind rund 6800 Datensätze potenziell betroffen. Neben Namen, Adressen, Kontaktdaten und Geburtsdaten könnten in wenigen Fällen auch Reisepass- und Identitätskartennummern in falsche Hände gelangt sein. Ein Datendiebstahl ist nicht bestätigt, potenziell betroffene Gäste wurden informiert.
Deichmann und Snipes (25. November)
Bei einem Sicherheitsvorfall beim Schuhhändler Deichmann erlangten Unbefugte Zugriff auf Kunden- und Bestellinformationen. Betroffen sein können Kontaktdaten, Rechnungen und Angaben zur Zahlungsart, nicht aber Passwörter oder Kreditkartennummern. Auch Snipes ist in dem Umfang betroffen und kündigte an, betroffene Kunden direkt zu informieren.
Cleverbridge (22. November)
Bei einem Hackerangriff auf den Zahlungsdienstleister Cleverbridge wurden Kreditkartendaten einschliesslich Kartennummern, Ablaufdaten und Kartenprüfnummern gestohlen. Das Unternehmen wickelt Zahlungen und Abonnemente für zahlreiche Anbieter ab. Steht Cleverbridge auf der Kreditkartenabrechnung, lief eine Zahlung über den Dienst. Betroffene sollten ihre Kartenabrechnungen kontrollieren und den Kartenherausgeber kontaktieren. Wer eine Zahlung entdeckt, die nicht von einem selbst veranlasst wurde, sollte man die Karte sofort sperren.
Internationale Cyberangriffe und Datenpannen
Flight Centre (26. November)
Bei einem Cyberangriff auf ein externes Buchungssystem des australischen Reisekonzerns Flight Centre gelangten Unbefugte an Kundendaten. Betroffen sind vor allem Namen und Reiseinformationen, in wenigen Fällen möglicherweise auch Geburtsdaten, Telefonnummern, Passinformationen und gesundheitliche Angaben. Flugbuchungen sind laut dem Unternehmen nicht betroffen.
1Password (25. November)
Beim Passwortmanager 1Password wurden Namen, E-Mail-Adressen, Kontokennungen und Kontometadaten eines Teils der Kundschaft gestohlen. Die in den digitalen Passworttresoren gespeicherten Passwörter sind laut dem Unternehmen nicht betroffen. Nutzer sollten bei unerwarteten Nachrichten zur Wiederherstellung ihres Kontos besonders vorsichtig sein.
Todoist (24. November)
Beim Aufgabenplaner Todoist wurden bei rund sechs Prozent der Nutzer E-Mail-Adressen, Informationen zur Kontoerstellung und Passwort-Hashes gestohlen. In einzelnen Fällen sind auch Aufgaben, Kommentare, Zugangsschlüssel und Informationen aus verknüpften Outlook-Postfächern betroffen. Betroffene wurden informiert und sollten ihre bisherigen Passwörter auch bei anderen Diensten ändern, sofern sie dort dieselben verwenden.
LaLiga (23. November)
Bei einem Cyberangriff auf die spanische Fussballliga wurden persönliche Daten von Fans gestohlen. Auch Schweizer Fussballfans könnten betroffen sein.
airBaltic (15. November)
Nach einem Sicherheitsvorfall bei einem Dienstleister der lettischen Fluggesellschaft airBaltic sind rund 618'000 Buchungsdatensätze betroffen. Dabei geht es um Namen, Buchungsreferenzen und Flugdaten von Passagieren, die zwischen dem 18. Juli und dem 12. November online eingecheckt haben. Zahlungs- und Passdaten sind laut der Fluggesellschaft nicht betroffen. Kunden sollten sich vor gefälschten Rückerstattungs- und Entschädigungsangeboten in Acht nehmen.