Immer wieder kommt es bei Unternehmen und Organisationen zu Datenschutzvorfällen. Allein in den vergangenen Tagen wurden mehrere Fälle bekannt, die auch Schweizerinnen und Schweizer betreffen könnten. Die folgende Übersicht zeigt ausgewählte Datenpannen und Cyberangriffe, die im November 2026 bekannt wurden.

Aktuelle Datenpannen und Cyberangriffe in der Schweiz

FIFA (26. November)

Bei einem Hackerangriff auf den Weltfussballverband mit Sitz in Zürich wurden persönliche Informationen und interne Geschäftsunterlagen gestohlen. Darunter sollen sich Finanzunterlagen, juristische Dokumente und Einwanderungspapiere befinden. Ob auch Daten von Fussballfans oder Ticketkäufern betroffen sind, ist nicht bekannt.

Galaxus und Planzer (25. November)

Bei einem Cyberangriff auf das Transportunternehmen Planzer wurden auch Lieferdaten von Digitec-Galaxus-Kunden aus dem Zeitraum zwischen Januar 2018 und Februar 2023 gestohlen. Betroffen sind Namen, Lieferadressen, E-Mail-Adressen, Paketnummern und teilweise Telefonnummern. Zahlungsdaten sind laut Galaxus nicht betroffen. Kunden sollten sich vor gefälschten Zustellnachrichten und Zahlungsaufforderungen in Acht nehmen.

Ochsner Sport (25. November)