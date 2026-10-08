Panorama

Aktuell wird in der Google-Suche ein Bild angezeigt, welches nach einem Klick zur Suchanfrage «World Space Week 2026» führt. Was hat es damit auf sich?

Wer am 8. Oktober die Google-Startseite besucht, entdeckt ein besonderes Doodle. Damit würdigt das Unternehmen die «World Space Week 2026». Die weltweite jährliche Aktionswoche rund um die Raumfahrt findet vom 4. bis 10. Oktober statt und soll das Interesse an der Erforschung des Weltraums sowie an neuen Technologien fördern.

Was zeigt das Google-Doodle zur World Space Week 2026?

Anlässlich der internationalen Weltraumwoche hat Google ein besonderes Motiv auf seiner Startseite veröffentlicht. Das Doodle vom 8. Oktober zeigt einen Teil des Carinanebels, eine gewaltige Region im Weltraum, in der neue Sterne entstehen. Die Aufnahme stammt vom James-Webb-Weltraumteleskop. Der Carinanebel erstreckt sich über mehr als 300 Lichtjahre und beherbergt besonders massereiche und heisse Sterne.

Bereits am 6. Oktober hatte Google ein anderes Doodle zur World Space Week veröffentlicht. Dieses zeigte den sogenannten Rosebud-Nebel, der rund 3300 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt.

Was steckt hinter der «World Space Week 2026»?

Die World Space Week wurde 1999 von den Vereinten Nationen (UNO) ins Leben gerufen. Sie erinnert jedes Jahr an zwei bedeutende Ereignisse der Raumfahrtgeschichte. Am 4. Oktober 1957 startete mit Sputnik 1 der erste künstliche Erdsatellit ins All. Zehn Jahre später, am 10. Oktober 1967, trat der internationale Weltraumvertrag in Kraft. Dieser legte grundlegende Regeln für die friedliche Erforschung und Nutzung des Weltraums fest.