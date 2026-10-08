Wer am 8. Oktober die Google-Startseite besucht, entdeckt ein besonderes Doodle. Damit würdigt das Unternehmen die «World Space Week 2026». Die weltweite jährliche Aktionswoche rund um die Raumfahrt findet vom 4. bis 10. Oktober statt und soll das Interesse an der Erforschung des Weltraums sowie an neuen Technologien fördern.
Was zeigt das Google-Doodle zur World Space Week 2026?
Anlässlich der internationalen Weltraumwoche hat Google ein besonderes Motiv auf seiner Startseite veröffentlicht. Das Doodle vom 8. Oktober zeigt einen Teil des Carinanebels, eine gewaltige Region im Weltraum, in der neue Sterne entstehen. Die Aufnahme stammt vom James-Webb-Weltraumteleskop. Der Carinanebel erstreckt sich über mehr als 300 Lichtjahre und beherbergt besonders massereiche und heisse Sterne.
Bereits am 6. Oktober hatte Google ein anderes Doodle zur World Space Week veröffentlicht. Dieses zeigte den sogenannten Rosebud-Nebel, der rund 3300 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt.
Was steckt hinter der «World Space Week 2026»?
Die World Space Week wurde 1999 von den Vereinten Nationen (UNO) ins Leben gerufen. Sie erinnert jedes Jahr an zwei bedeutende Ereignisse der Raumfahrtgeschichte. Am 4. Oktober 1957 startete mit Sputnik 1 der erste künstliche Erdsatellit ins All. Zehn Jahre später, am 10. Oktober 1967, trat der internationale Weltraumvertrag in Kraft. Dieser legte grundlegende Regeln für die friedliche Erforschung und Nutzung des Weltraums fest.
Mit der Aktionswoche wollen die Organisatoren das öffentliche Interesse an der Raumfahrt stärken und aufzeigen, welchen Nutzen Weltraumtechnologien für das Leben auf der Erde haben. Besonders Kinder und Jugendliche sollen für Naturwissenschaften und technische Berufe begeistert werden. Gleichzeitig soll die World Space Week die internationale Zusammenarbeit fördern.
«Rocket Revolution»: Darum geht es beim Motto 2026
Die diesjährige Weltraumwoche steht unter dem Motto «Rocket Revolution». Im Mittelpunkt steht der technologische Wandel bei Raketenstarts. Während der Zugang zum Weltraum früher weitgehend staatlichen Raumfahrtorganisationen vorbehalten war, spielen inzwischen auch private Unternehmen, Start-ups und Universitäten eine immer wichtigere Rolle.
Besonders die Entwicklung wiederverwendbarer Raketen und sinkende Startkosten bei bestimmten Trägersystemen verändern die Raumfahrt. Sie erleichtern den Zugang zum All und eröffnen neue Möglichkeiten für Wissenschaft und Wirtschaft. Dadurch können mehr Unternehmen und Forschungseinrichtungen eigene Weltraumprojekte verwirklichen. Mit dem diesjährigen Schwerpunkt wollen die Organisatoren auch das Interesse junger Menschen an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik fördern.
Welche Veranstaltungen finden zur World Space Week statt?
Rund um den Globus sind zahlreiche Aktionen geplant. Die Europäische Weltraumorganisation ESA arbeitet beispielsweise mit der Pokémon Company International zusammen. Eine europaweite Familienausstellung soll wissenschaftliche Inhalte aus der Raumfahrt mit der Welt von Pokémon verbinden. In teilnehmenden Museen sind zudem besondere Aktivitäten rund um Pokémon GO vorgesehen. Auch das Besucherzentrum des Kennedy Space Center beteiligt sich. Am 9. Oktober findet dort eine Sonderveranstaltung im Bereich der Space-Shuttle-Atlantis-Ausstellung statt.