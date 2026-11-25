Muss es für ein gutes Essen immer ein teures Stück Fleisch sein? Und welche günstigeren Alternativen lohnen sich? Philipp Landl, gelernter Metzger und Category Product Manager Fleisch bei Coop, erklärt, worauf es ankommt.

Du arbeitest täglich mit Fleisch. Worauf achtest du als Erstes, wenn du privat Fleisch einkaufst?

Ich achte auf die Frische, die Herkunft und die Qualität des Fleisches. Gleichzeitig überlege ich mir, welches Gericht ich zubereiten möchte. Denn das richtige Fleischstück ist oft genauso entscheidend wie die Qualität selbst.

Welches (günstige) Fleischstück wird deiner Meinung nach völlig unterschätzt? Wie sollte man es zubereiten?

Für mich ist der Schweinehals ein unterschätztes Fleischstück. Durch seine Fettmarmorierung bleibt er bei der richtigen Zubereitung besonders saftig und aromatisch. Er eignet sich hervorragend zum Grillieren, Braten oder langsamen Garen. Ein vielseitiges Stück mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wann lohnt es sich, für Fleisch mehr Geld auszugeben – und wann nicht?

Das hängt vom Anlass und den persönlichen Ansprüchen ab. Wer beispielsweise ein besonderes Fleischstück, einen speziellen Zuschnitt oder zusätzliche Anforderungen an die Tierhaltung wünscht, ist möglicherweise bereit, mehr auszugeben. Gleichzeitig gibt es viele preisgünstigere Fleischstücke, die bei richtiger Zubereitung geschmacklich absolut überzeugen. Guter Fleischgenuss ist nicht ausschliesslich eine Frage des Preises.