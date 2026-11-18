Ein roter Lastwagen, unzählige Lichter und Santa Claus: Der Coca-Cola-Weihnachtstruck ist wieder unterwegs. Die Schweizer Tour hat im November begonnen und dauert bis kurz vor Weihnachten. Neben grösseren Städten gehören auch kleinere Gemeinden zu den Stationen.
Alle Schweizer Termine des Coca-Cola-Weihnachtstrucks 2026
Die offizielle deutschsprachige Tourübersicht führt derzeit folgende 27 Stopps auf. Der Auftakt in Amriswil hat bereits stattgefunden. Alle Uhrzeiten sind Ortszeit.
Quelle: offizielle Coca-Cola-Tourübersicht. Stand: 17. November 2026. Änderungen vorbehalten.
Was erwartet die Besucher beim Weihnachtstruck?
Nach Angaben von Coca-Cola gehört ein Treffen mit Santa Claus zum diesjährigen Tourangebot. In einer weihnachtlich dekorierten Stube können Erinnerungsfotos entstehen. An einer Druckstation lassen sich persönliche Bilder auf Coca-Cola-Dosen übertragen. Ausserdem kündigt das Unternehmen eine KI-Fotobox mit winterlichen Bildmotiven an.
Das Programm kann je nach Standort variieren. Wer eine bestimmte Attraktion besuchen möchte, sollte deshalb vor der Anreise nochmals die offizielle Tourseite prüfen.
Bekannt wurde der beleuchtete Lastwagen durch einen Fernsehspot aus den 1990er-Jahren. Darin fahren rote Trucks durch eine verschneite Landschaft, begleitet vom Lied «Holidays Are Coming». Das Motiv wurde zu einem festen Bestandteil der Weihnachtswerbung des Getränkeherstellers. Mit den Truck-Touren brachte Coca-Cola den Lastwagen anschliessend auch zu den Menschen vor Ort.