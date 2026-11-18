Ein roter Lastwagen, unzählige Lichter und Santa Claus: Der Coca-Cola-Weihnachtstruck ist wieder unterwegs. Die Schweizer Tour hat im November begonnen und dauert bis kurz vor Weihnachten. Neben grösseren Städten gehören auch kleinere Gemeinden zu den Stationen.

Alle Schweizer Termine des Coca-Cola-Weihnachtstrucks 2026

Die offizielle deutschsprachige Tourübersicht führt derzeit folgende 27 Stopps auf. Der Auftakt in Amriswil hat bereits stattgefunden. Alle Uhrzeiten sind Ortszeit.