In Zürich fällt der Besuch des Coca-Cola-Weihnachtstrucks mit dem Night Shopping zusammen. Der Bürkliplatz wird dabei zu einer Anlaufstelle für alle, die den beleuchteten Lastwagen sehen möchten.

Wann steht der Weihnachtstruck in Zürich?

Dieses Jahr kommt der Coca-Cola-Weihnachtstruck am 19. November nach Zürich.

Datum: Donnerstag, 19. November 2026

Donnerstag, 19. November 2026 Zeit: 15 bis 21 Uhr

15 bis 21 Uhr Standort: Bürkliplatz, Zürich

Was erwartet die Besucher?

Für Zürich kündigt Coca-Cola ein erweitertes Angebot an. Dazu gehören unter anderem eine Plattform für Rundum-Videos und ein Weihnachtspostamt. Die Angaben stammen aus einem vom Unternehmen erstellten Werbebeitrag.

Warum der rote Truck vielen so bekannt vorkommt

Eine verschneite Landschaft, beleuchtete Lastwagen und das Lied «Holidays Are Coming»: Mit diesen Bildern wurde der Coca-Cola-Weihnachtstruck in den 1990er-Jahren durch einen Fernsehspot bekannt. Die Werbung machte die roten Trucks zu einem wiederkehrenden Motiv der Weihnachtszeit. Seit rund drei Jahrzehnten sind sie auch auf Tour unterwegs.

In Zürich lässt sich das Werbemotiv nun aus der Nähe betrachten. Der Halt am Bürkliplatz gehört neben Locarno zu den beiden Stationen, für die Coca-Cola dieses Jahr ein erweitertes Veranstaltungsprogramm ankündigt.