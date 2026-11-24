Knapp ein Jahr nach seinem ausverkauften Konzert im Hallenstadion kehrt Bryan Adams nach Zürich zurück. Am Freitag, 27. November 2026, präsentiert der kanadische Rockmusiker sein im vergangenen Jahr erschienenes Album «Roll with the Punches». Dieses wurde 2026 für einen JUNO Award in der Kategorie «Rockalbum des Jahres» nominiert. Neben neueren Stücken stehen auch zahlreiche Hits aus seiner jahrzehntelangen Karriere auf dem Programm der Europatournee.

Bryan Adams im Hallenstadion: Wann sind Einlass und Konzertbeginn?

Die Türen des Hallenstadions öffnen am Freitag um 18.30 Uhr. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Bryan Adams in Zürich: Welche Songs stehen auf der Setlist?

Eine verbindliche Setlist für das Konzert in Zürich liegt nicht vor. Einen Anhaltspunkt liefert das Musikportal setlist.fm, das für die durchschnittliche Setlist der aktuellen Tournee 180 Konzertauftritte ausgewertet hat. An erster Stelle der durchschnittlichen Setlist steht «Can't Stop This Thing We Started». Im weiteren Verlauf folgen bekannte Hits wie «Heaven», «Summer of ’69» und «(Everything I Do) I Do It for You». Die durchschnittliche Setlist der «Roll with the Punches»-Tour umfasst folgende 27 Songs: