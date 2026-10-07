Panorama

Ein Brand an der Industriestrasse in Olten hat am Mittwochmittag einen Rettungseinsatz ausgelöst. Augenzeugen berichten von Explosionen. Zur Ursache liegen bislang keine bestätigten Angaben vor.

Über dem Industriegebiet in Olten SO stieg am Mittwoch, 7. Oktober, eine dunkle Rauchsäule auf. Polizei und Feuerwehr rückten aus. Die Kantonspolizei Solothurn bestätigte den Einsatz gegenüber mehreren Medien. Laut «Blick» war das Feuer kurz nach 13.30 Uhr gelöscht.

Eine Person soll schwer verletzt worden sein

Nach einem vorläufigen Bericht von Watson stand ein Wohnwagen im Vollbrand. Eine Person soll schwer verletzt mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen worden sein. Eine weitere Person sei leicht verletzt worden. Ob sich beide beim Brandausbruch im Wohnwagen befanden, ist bisher nicht unabhängig bestätigt.

Ursache des Brandes noch offen

Mehrere Augenzeugen schilderten gegenüber «Blick», dass sie mindestens zwei laute Knalle gehört hätten. Ob es tatsächlich zu Explosionen kam, konnte die Polizei gegenüber Watson zunächst nicht bestätigen. Eine bestätigte Erklärung für den Brandausbruch liegt in den geprüften Berichten noch nicht vor.

Barbetreiberin schildert heftigen Knall

Eine Betreiberin der nahe gelegenen Flussbar erlebte den Brand aus unmittelbarer Nähe. Gegenüber «Blick» schildert sie einen heftigen Knall, gefolgt von hohen Flammen und einem weiteren Knall. Nach ihrer Darstellung wurde ein Holzhaus in der Umgebung durch die Druckwelle beschädigt. Eine behördliche Bestätigung dieser Schäden liegt im Bericht nicht vor.