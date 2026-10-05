Panorama

Auf dem Campingplatz Bella Italia am Gardasee wurden bei einem Brand 24 Menschen medizinisch versorgt. Sieben kamen ins Spital. Die Ursache ist noch unklar.

Ein Feuer hat am Sonntagmorgen, 4. Oktober, Teile des Campingplatzes Bella Italia in Peschiera del Garda zerstört. Der Alarm ging kurz vor 6 Uhr ein. Die Flammen erfassten Bungalows, Fahrzeuge und angrenzende Vegetation. Einsatzkräfte aus Verona und Brescia brachten den Brand unter Kontrolle.

24 Menschen medizinisch versorgt

Nach einer Mitteilung des Regionalrats von Venetien wurden insgesamt 24 Menschen medizinisch versorgt. Sieben Personen kamen laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA ins Spital: sechs Feriengäste, darunter drei Minderjährige, und ein Sicherheitsmitarbeiter des Campingplatzes.

Eine Person erlitt Verbrennungen dritten Grades an den Beinen. Die übrigen sechs wurden wegen eingeatmeten Kohlenmonoxids behandelt. ANSA berichtete am Sonntagabend, dass sich niemand in ernstem Zustand befand und fast alle bereits wieder entlassen worden waren. Todesfälle wurden in diesem Bericht nicht gemeldet.

Rund 30 Bungalows ausgebrannt

Die Feuerwehr meldete zunächst 20 betroffene Bungalows sowie mehrere Autos. Im späteren ANSA-Bericht war von rund 30 ausgebrannten Bungalows und mehreren zerstörten Fahrzeugen die Rede. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 17 Uhr. Gasflaschen und Fahrzeuge erschwerten den Einsatz.

Unterstützung kam auch von vier Feuerwehrleuten aus dem deutschen Dietzenbach, die auf dem Campingplatz Ferien machten. Sie griffen bereits vor dem Eintreffen der örtlichen Einsatzkräfte ein. Der Präsident des Regionalrats von Venetien, Luca Zaia, bedankte sich dafür in einer Mitteilung.