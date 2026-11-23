Drohungen per E-Mail haben am Montagmorgen Schulen in mehreren deutschen Bundesländern erreicht. Allein in Baden-Württemberg wurden nach Angaben der Polizei mehr als 450 Schulen angeschrieben. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung lagen nach der zunächst veröffentlichten Einschätzung des Polizeipräsidiums Freiburg nicht vor.

Weshalb nicht alle Schulen geräumt werden

Die Drohmails führen nicht überall zu denselben Massnahmen. In Thüringen geht die Polizei nach ihrer bisherigen Bewertung nicht davon aus, dass die Drohungen ernst gemeint sind. Sie empfiehlt den betroffenen Schulen deshalb, auf Räumungen zu verzichten und den Unterricht fortzusetzen.

Entsprechende Nachrichten gingen dort unter anderem in Erfurt, Jena, Nordhausen und Gotha ein. Wer sie verschickt hat, ist zunächst unbekannt.

Anders die Situation an einzelnen Schulen in Schleswig-Holstein: Dort wurde der Unterricht laut Bildungsministerium vorsorglich abgebrochen. Andernorts verliessen Lehrkräfte und Schulkinder die Gebäude vorübergehend.

Auch Schulen im Landkreis Konstanz erhalten Drohmails

Die Drohungen betreffen auch eine Region nahe der Schweizer Grenze. Laut «Schwarzwälder Bote» erhielten Schulen in allen vier Landkreisen des Polizeipräsidiums Konstanz entsprechende Nachrichten: Konstanz, Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar.