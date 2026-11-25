Am 27. November 2026 findet der diesjährige Black Friday statt. Neben Onlinehändlern nutzen auch verschiedene Streaming-Anbieter den Aktionstag, um mit Sonderangeboten um Kundschaft zu werben. Doch wie stehen die Chancen auf einen Preisnachlass bei Netflix?

Black Friday 2026: Gibt es Rabatte auf das Netflix-Abo?

Netflix verfolgte bislang eine feste Preisstrategie am Black Friday. In der Vergangenheit verzichtete der Streaming-Dienst sowohl am Black Friday als auch am Cyber Monday auf spezielle Rabattaktionen für seine Abonnements. Direkte Preisnachlässe sind deshalb auch 2026 eher unwahrscheinlich. Wer bei seinem Netflix-Abo sparen möchte, könnte bei Drittanbietern fündig werden. In den vergangenen Jahren boten verschiedesnte Unternehmen vergünstigte Pakete an, die neben Netflix weitere Unterhaltungsangebote umfassten.

Black Friday im Netflix-Shop: Rabatte auf Fanartikel

Neben seinem Streaming-Angebot verfügt Netflix über einen offiziellen Onlineshop. Dort finden Fans unter anderem Kleidungsstücke und Sammelfiguren zu Serien wie «Stranger Things», «Bridgerton» oder «KPop Demon Hunters».

Wie bereits in der Vergangenheit gibt es auch 2026 eine Black-Friday-Aktion. Vom 16. November bis zum 1. Dezember gewährt der Netflix-Shop mit dem Gutscheincode «BFCM» einen Rabatt von 30 Prozent. Ausgenommen sind unter anderem Geschenkgutscheine, ausgewählte Exklusivartikel und bereits reduzierte Produkte.