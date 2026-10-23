Panorama

Wann findet der Black Friday 2026 statt und ab wann startet die Black Week? Hier gibt es die Termine im Überblick.

Der Black Friday gehört zu den grössten Shopping-Events des Jahres. Viele Geschäfte und Online-Shops starten ihre Aktionen bereits im Vorfeld und machen aus dem ursprünglichen Einkaufstag eine ganze Rabattwoche. Wann finden der Black Friday und die Black Week 2026 statt?

Wann ist Black Friday 2026?

Der Black Friday fällt 2026 auf Freitag, den 27. November. Das Datum ist jedes Jahr an den amerikanischen Feiertag Thanksgiving gekoppelt, der traditionell am vierten Donnerstag im November gefeiert wird. Der darauffolgende Freitag gilt als offizieller Black Friday.

Wann beginnt die Black Week 2026?

Die Black Week startet 2026 bei vielen Händlern voraussichtlich am Montag, den 23. November, und läuft bis Sonntag, den 29. November. Im Mittelpunkt steht der Black Friday am 27. November.

Einen einheitlich festgelegten Zeitraum gibt es allerdings nicht. Einige Unternehmen starten ihre Sonderangebote bereits Anfang oder Mitte November, andere konzentrieren sich auf wenige Tage rund um den Black Friday. Beginn und Dauer der Aktionen hängen somit vom jeweiligen Händler ab.